3人打獵僅2人返回　男子疑遭同伴開槍誤殺　帆布裹屍棄森林

馬來西亞實必丹日前發生1宗森林藏屍命案。1名52歲男子與2名好友結伴到森林垂釣及打獵，2日後好友安全回家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬苦尋無果報警求助。起初警方將此案列為「失蹤人口案」調查，但警方深入調查後，發現男子疑被1名好友誤開槍致死，而2名好友之後供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處尋獲用帆布包裹的遺體。目前2名嫌犯已被警方申請延長扣留，案件仍在進一步調查。



1名52歲男子與2名好友結伴到森林垂釣及打獵，卻被槍擊中身亡，死後被遺棄在森林中。（網上圖片）

3人入山打獵僅2人返回

據《東方日報》報道，馬來西亞1名52歲男子安德魯烏丹（Andrew Udan），於7月3日與2名50多歲好友一同前往實必丹（Sipitang）甘榜達庫拉的森林裡垂釣及打獵。出發前男子曾向家人承諾會在7月5日返家。

到了7月5日，與男子同行的2名好友均已安全歸家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬四處尋找無果後，其兒子於7月8日晚8時26分前往實必丹警區報案。

同行2人供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處尋獲男子遺體。（網上圖片）

2名老友供出藏屍地點 1同伴誤開槍致其身亡

實必丹警區主任阿旺阿納雙（Awang Anak Suan）表示，警方接報後，起初將此案列為「失蹤人口案」展開調查，在警方深入調查並審問與死者同行入林的2名好友後，同行2人供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處，尋獲男子遺體。

警方在現場及相關地點撿獲2支土製獵槍。（網上圖片）

警方調查指出，死者事發時因1名同伴誤開槍致其身亡，而2名好友因極度驚慌，才決定用帆布包裹男子的遺體，並遺棄在森林中；警方在現場及相關地點撿獲2支土製獵槍。

2名嫌犯已被警方申請延扣 案件仍在進一步調查

目前2名嫌犯已被警方申請延扣；警方已正式將此案由失蹤案改列為《刑事法典》第302條例（謀殺）調查。至於案發經過、衝突起因以及死者具體死因，仍在進一步調查中。

（《東方日報》）

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女孩與車長互動超可愛！有港爸於網上發文發片分享1名港鐵女車長的暖心行為，他與年幼女兒乘搭東鐵線從金鐘站出發，父女站在月台車頭位置候車，女車長與其女兒對到眼時微笑回應。港爸與女兒其後到站下車，女車長下車查看全部車門及閘門有否關好後，女兒揮手大聲喊「拜拜」，女車長同樣轉身揮手回應，令港爸盛讚「呢個女車長勁nice」。



網民紛紛留言表示，「睇Threads就係想睇呢啲」、「成件事好溫暖，希望可以睇到多啲依類貼文」、「有禮貌嘅小妹妹」、「這句bye bye好好聽，車長甜入心」、「你點對人人點對你，有賴閣下教導有方」。



有港爸於網上發文發片分享1名港鐵女車長的暖心行為。（Threads@ditto9up）

該港爸於Threads發文表示，「呢個女車長勁nice，由金鐘等上車已經同我個女對咗眼微笑。之後去到大圍站，佢臨開車前要望下啲閘門閂好未，佢主動同囡囡揮手打招呼（我哋坐車頭最近門個位）。最後落車囡囡同佢say byebye，感謝車長服務」，又道歉說「唔好意思，令車程延誤兩秒」。

女孩揮手喊拜拜 港鐵女車長暖心回應

港爸分享了兩段影片，第一段見到女車長下車查看全部車門及閘門有否關好後，正準備上車時，他的女兒站在月台車頭位置，隔着閘門揮手大聲喊「拜拜」，女車長轉身揮手回應。第二段見到，列車正駛離月台，女兒對着列車上的乘客揮手喊「拜拜」。

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