一家八口滅門！美國媽媽帶2中國養女赴華尋根　回美8天全家8人死

美國密歇根州（Michigan）日前發生8死倫常命案，死者包括2名中國女孩！案中39歲女死者早前帶同從中國收養的11歲雙胞胎女兒，一同前往上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿著漢服的溫馨照片，豈料返美國後僅8天，該名美國媽媽、2名中國養女、另外4名5至15歲孩子，以及47歲男戶主和數隻貓狗全死在發生大火的屋內。當地警方調查後，初步相信是身為美國心臟協會高管的男戶主，疑槍殺妻子及6名孩子後，在屋內多處縱火後吞槍自盡，警方正循謀殺及自殺案方向調查案件內情。



美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的溫馨照片。（網上圖片）

美國媽媽曼迪於事發前8天，才剛帶同2名從中國收養的11歲雙胞胎女兒赴上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿着漢服的溫馨照片。（網上圖片）

曼迪和丈夫基斯杜化養育6名孩子，當中包括從中國收養的雙胞胎女童。（網上圖片）

帶中國養女赴華尋根成最後回憶 返國8天全家遇害

綜合外媒報道，遇害家庭居於密歇根州渥太華縣格蘭德港（Grand Haven Township），39歲女死曼迪（Mandy Karolkiewicz）是小學代課老師，與47歲丈夫基斯杜化（Kristopher Karolkiewicz）育有4名年齡由5至15歲的親生兒子，並從中國收養了一對現年11歲的雙胞胎女兒。

今年7月，曼迪特意帶同養女艾拉（Ella）和嘉露蓮（Caroline）到上海及杭州「尋根」，並在網上分享女兒穿漢服、看演出的照片，形容是「最有趣、最酷的體驗」。三母女於7月17日返回美國，未料這趟旅程竟成為她們人生中最後的歡樂時光。

曼迪的兒子和愛犬。（IG：riverwoodbernedoodles）

曼迪夫婦與6名子女生前合照。（TikTok：曼迪 Karolk）

傳異味揭發慘案 疑冷血父槍殺妻兒後縱火自盡

至7月24日早上8時許，有鄰居報警指聞到煙味，但消防員初步未有發現；直至早午11時42分，救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體，家中飼養的數隻狗和至少1隻貓亦無一倖免。

驗屍結果證實，曼迪及6名子女均死於槍傷，死因被定為他殺，而基斯杜化則死於吞槍自殺。警方初步推斷，槍擊可能在7月23日晚間至翌日清晨發生，現場未有發現遺書，屋內包括一樓及地下室等多處被人縱火，且火種是在兇殺案發生後才被點燃，顯示疑兇行兇後企圖焚屍滅跡。

救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體。（網上影片截圖）

救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體。（網上影片截圖）

曼迪和丈夫基斯杜化的合照。（網上圖片）

曼迪和丈夫基斯杜化的合照。（網上影片截圖）

曾爆婚外情陷危機 失業疑成慘案導火線

這宗滅門慘案的起因疑似與男戶主失業及婚姻破裂有關，報道指基斯杜化原本在美國心臟協會擔任銷售與市場副總裁，但協會證實其僱傭關係已於今年7月初結束。此外，有傳媒翻查曼迪過去在社交平台上的貼文，發現她曾控訴丈夫與公司實習生有染，一度萌生離婚念頭，但為了孩子選擇隱忍並試圖挽救婚姻。警方指出，失業問題若伴隨長期的家庭矛盾，往往是引發此類倫常命案的重大高危因素。

慘劇發生後，曼迪的父母發表聲明，形容女兒心地善良、盡職盡責，對失去至親感到無比悲痛，懇求外界給予空間。親友目前已發起網上眾籌以協助家屬支付法律及殮葬費用，餘款將用於設立以遇害孩子命名的獎學金。警方正進一步調查案件細節。

（綜合）

其他報道：洛杉磯豪宅槍擊案！男子疑槍殺孕妻後飲彈 剛辦完迎嬰派對後出事

洛杉磯再發生駭人豪宅槍擊命案！當地1對40歲夫婦在住宅內中槍身亡，丈夫疑似槍殺懷孕8個半月的妻子後飲彈自盡。鄰居稱2人此前恩愛和睦，數日前才剛辦完迎嬰派對，突發慘案令人猝不及防。據悉，自今年4月以來，洛杉磯已接連發生多宗親人互殺後自戕的家庭槍案。



洛杉磯1對40歲夫婦在住宅內中槍身亡，丈夫疑似槍殺懷孕8個半月的妻子後飲彈自盡。（AI生成圖片）

洛杉磯豪宅槍擊案 孕婦與丈夫雙雙中槍身亡

據《Los Angeles Times》報道，事發於7月10日凌晨5時45分（當地時間），洛杉磯警方接獲報案，指霍爾姆比大道（Holmby Avenue） 1300號路段一間住宅發生槍擊案。警員到場後發現一男一女倒斃屋內，2人均身中槍傷、當場死亡，女子當時已懷孕8個半月。警方確認2名死者均為40歲左右，初步證據表明男子先開槍射殺女子，然後舉槍自殺。目前警方仍深入調查本案，尚未公開2名死者詳細資料。

7月4日這對夫婦在家中舉辦迎嬰派對。（AI生成圖片）

鄰居大驚：恩愛夫妻辦完迎嬰派對突發慘案

鄰居接受當地媒體訪問時大感震驚，表示這對夫婦平日相處和睦，經常牽手散步，在外人眼中十分幸福，事前完全未察覺他們關係異常。女主人臨盆在即，7月4日他們還在家中舉辦迎嬰派對，未料短短數日便釀成雙亡悲劇。

全文：洛杉磯豪宅槍擊案！男子疑槍殺孕妻後飲彈 剛辦完迎嬰派對後出事