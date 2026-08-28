澳洲奪命火警|5歲女童命喪火海　16歲英勇少年破窗救人嚴重受傷

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）1處民居於上星期四（8月20日）發生1宗奪命火災。位於斯旺西（Swansea）1處民居當日下午突然起火，火勢迅速蔓延，1名5歲女童不幸葬身火海。火災發生時，2名途人奮勇衝入火場救人，其中1名16歲少年破窗營救時嚴重受傷。



位於斯旺西（Swansea）1處民居當日下午突然起火，火勢迅速蔓延，1名5歲女童不幸葬身火海。（AI生成圖片）

半世紀家園陷火海 3婆孫被困

事發於8月20日下午約1時30分，位於新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）南部斯旺西（Swansea）諾斯科特大道（Northcote Avenue）的一處民居突然起火。起火的房屋是當地知名音樂人史蒂夫（Steve）一家居住超過半世紀的家園。

據當地警方及消防部門初步了解，事發時屋內共有3人，分別為1名87歲的老婦以及2名年僅5歲的女童。由於火勢蔓延極為迅速，現場瞬間濃煙密佈，火舌更一度波及相鄰的建築物。屋內人員在極短時間內陷入險境，無法自行逃生。

2途人捨身相救 16歲少年破窗救人嚴重受傷

在消防員趕抵現場前，已有途經的市民奮不顧身嘗試救人。據當地媒體報道，16歲少年梅斯（Mace）路過時目睹火警，即踢破起火房屋的窗戶，成功救出其中1名5歲女童。然而，梅斯在救人過程中跟腱（腳筋）幾乎完全斷裂，傷勢嚴重，要接受緊急手術，預計需時數個月才能康復。

16歲少年梅斯（Mace）路過時目睹火警，即踢破起火房屋的窗戶，成功救出其中1名5歲女童。（AI生成圖片）

與此同時，另1名37歲男子亦強行破門進入屋內協助救援，幸而未有受傷。當地警方對2名市民的英勇行為表示高度讚揚，形容這是「非常無私的舉動，展現了社區互助的精神」。

非常無私的舉動，展現了社區互助的精神 當地警方高度讚揚2名救人男子

女童不幸罹難 社區發起籌款助家人渡難關

消防員撲滅大火後，在嚴重損毀的屋內發現了另1名5歲女童遺體。火警中，87歲老婦身體嚴重燒傷，目前在約翰亨特醫院（John Hunter Hospital）留醫，情況嚴重。被救出的5歲女童則沒有受傷。

消防員撲滅大火後，在嚴重損毀的屋內發現了另1名5歲女童的遺體。（AI生成圖片）

悲劇發生後，當地社區紛紛對史蒂夫一家伸出援手。親友在網上發起籌款活動，協助這個痛失至親、失去家園的家庭渡過難關。籌款發起人表示：「我們希望讓他們知道，他們並非孤軍作戰。」同時，社區亦呼籲各界為英勇救人的少年梅斯提供支援，以表彰其捨己救人精神。

我們希望讓他們知道，他們並非孤軍作戰。 籌款發起人表示

大火過後，警方隨即封鎖現場並展開深入調查，工程師亦正評估房屋結構安全。法證人員已於8月21日進入火場進行詳細搜證，以查明起火原因。

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