宏福苑火災｜的士司機捐出全日車資　網民讚好人好事：祝路路平安

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾150人死亡，許多熱心市民事後紛紛自發捐贈物資、食物等以助受災戶應急，亦有不少人捐款，希望受影響的居民可以暫渡難關。有的士司機因應是次火災，將整日所得車資全數捐出，並表示「數字唔多，但心意搭救」，獲網民大讚好人好事，祝願他往後路路平安，「其實捐幾多唔係重點，重點係心意」、「雖然呢次災禍對罹難者、受災（人士）做乜都補償唔到，Btw大家一齊出一分力」。



大埔宏福苑發生五級大火，有的士司機將全日所得車資全數捐出，以助受災居民。（「threads＠ckl_gm」圖片）

捐出全日車資助受災戶 的士司機：數字唔多，心意搭救

該的士司機在threads帳號「ckl_gm」上傳多張照片，稱截至晚上收工時，全日總營業金額為2,093元，連同附加費金額438元，總數為2,531元，他貼出截圖證明已「齊頭捐$2,600畀仁濟（醫院）」，他覺得「數字唔多，但心意搭救」，鳴謝當天有份搭乘他車的乘客，「雖然話就話搭車畀車錢係正常，但係緣分就係咁啱要你上到我㗎車先可以完成到呢件事」，亦感激他自己。

截至晚上收工，樓主全日總營業金額為2,093元，連同附加費金額438元，總數為2,531元。（「threads＠ckl_gm」圖片）

他貼出截圖表示「齊頭捐$2,600畀仁濟（醫院）」。（「threads＠ckl_gm」圖片）

車廂貼中英告示 告知乘客當天車資全作捐款之用

從樓主上傳的照片顯示，他在車廂內以中英對照貼出告示，指12月1日全日所得車資「將會不計成本地捐到仁濟醫院」，以幫助大埔宏福苑受災居民，並歡迎乘客到其社交平台帳號查證車資去向，承諾晚間會將捐款收據上傳到帳號。

樓主在車廂貼出中英告示，指全日所得車資「將會不計成本地捐到仁濟醫院」。（「threads＠ckl_gm」圖片）

樓主欣賞港人默默行善 盼災民早日得妥善交代

樓主續稱，本以為當天上車乘客會不停談及火災話題，但意外的是「今日幾乎無講過嘢」，笑稱「果然我係I人，先開口又怕羞」，但就讚揚港人特質，「你未必會開口講你做咗啲乜或者會想做啲乜，但係好多人不停默默咁做咗好多嘢，想為善良美好嘅事付出少少」。他最後再次感謝當天和他有一面之緣的乘客，希望政府可以早日給予災民妥善交代，無奈稱「呢樣嘢係我哋捐幾多錢都彌補唔到嘅事」。

網民讚好人好事：捐幾多唔係重點，重點係心意

許多網民感激樓主善心，「Respect，揸車搵食已經唔容易」、「你好有心啊，其實捐幾多唔係重點，重點係心意」、「雖然呢次災禍對罹難者、受災（人士）做乜都補償唔到，Btw大家一齊出一分力」、「雖是綿力，我哋係香港人就係要幫香港人」、「好人好事，師父好生意呀」、「祝你路路平安，少啲西客」、「想以後搭的士都畀你賺」、「點先call到你架車」，樓主回覆指較少做預約訂單，但相信香港很小「可能聽日就喺馬路到載到你」。

（threads＠ckl_gm）