宏福苑大火災｜南亞裔群助派物資稱：香港都係我哋屋企　惹哭網民

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，多人受傷和數以千計居民無家可歸，全港各區有不少市民紛紛自發捐贈物資，以助該區居民應急。有幫忙運送物資予受災戶的網民表示，他在現場看見一群南亞裔人士，初時以為他們需要幫忙，後來發現他們是前來幫忙派送物資，有人更以半鹹淡的廣東話稱「香港都係我哋屋企」，令他感動不已。



有網民亦被深深觸動，「一見到『香港都係我哋屋企』呢句真係眼濕濕」、「無分國籍、種族、宗教、同埋任何嘢，只要你真心對香港好，你就已經係香港嘅一份子」、「所有愛香港嘅都係香港人」。



大埔宏福苑發生五級大火，至今造成逾百人死亡，多人受傷和無家可歸，有不少市民自發捐贈物資，以助該區居民應急。（資料圖片）

宏福苑火災 南亞裔幫運送物資：香港都係我哋屋企

有協助運送物資予受災戶的網民在threads帳號「p3kk0t」發帖，分享他在派送物資時，遇到的感動事件。他表示，當時看見一群南亞裔人士坐在廣福邨（商場）平台，初時曾以為他們「係需要幫手嘅人」，事後才發現原來他們同樣是前來幫忙派發物資，當中有人更以半鹹淡的廣東話稱「香港都係我哋屋企」、「我哋都係嚟幫手㗎」，令他深深被感動。

市民們分工合作，有人負責捐贈，亦有人協助運送和派發物資予受災戶。（資料圖片）

網民讚揚人間有愛：大家都要加油

有南亞裔港人指火災發生後他們和港人一樣擔憂，「我哋見到發生呢啲事都好心痛，同大家嘅感覺都係一樣，做到嘅都一定會去做，會一齊去幫」，不少網民因此表示感激，「一見到『香港都係我哋屋企』呢句真係眼濕濕」、「人間有愛，大家都要加油」、「所有愛香港嘅都係香港人」。

網民籲勿歧視少數族群：只要真心對香港好，就係香港一份子

有留言覺得部份人對少數族群存在偏見，但不應因「樹大有枯枝」而歧視，「一樣米養百樣人，什麼人也有好人壞人嘅」、「好嘅南亞人係好好㗎，好重義氣，幾齊心又努力工作，多謝佢哋咁愛香港」、「其實佢哋好多（都）土生土長，根本就同我哋愛香港無疑」、「無分國籍、種族、宗教、同埋任何嘢，只要你真心對香港好，你就已經係香港嘅一份子」。

