宏福苑火災｜市民自發捐食物　飯盒驚見這配搭　網民：苦中作樂

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，不但死傷無數，亦令數以千計居民無家可歸，全港不少市民自發捐贈物資，以助受影響的居民應急。有在現場女生分享，指對不少人捐贈食物表示感激「大家都好有心」，但卻分享有飯盒出現離奇配搭，笑稱「細佬：難食過我學校啲飯呀」。



網民看過照片後稱「苦中作樂」、「見到呢個真係笑咗」、「好彩有呢啲post可以調節吓心情」，又戲稱「係咪啲咩國家嘅特色嘢」、「有肉有生果有碳水，好健康」、「唔係三色豆已經算有良心」。



大埔宏福苑發生五級大火，數以千計居民無家可歸，不少市民自發捐贈物資助受災戶應急。（資料圖片）

熱心市民捐物資至宏福苑 驚見「腸仔配青提」飯盒

該女生在threads帳號「huhhhhhuh._.h」發帖，指火災發生後，有不少人捐贈和運送物資到現場，對於有大量食物提供，感激表示「大家都好有心」，但她在帖中上傳1張照片，顯示有飯盒竟然將腸仔配搭青提子，她不解詢問他人「腸仔青提飯係咩事？」又笑稱「細佬：難食過我學校啲飯呀」，引來網民熱議。

有飯盒竟然將腸仔配搭青提子，網民不禁表示「見到呢個真係笑咗」。（「threads＠huhhhhhuh._.h」圖片）

網民稱「笑咗」：好彩有呢啲post可以調節吓心情

許多網民感激樓主帖文，指連日以來傷感下終於可以「苦中作樂」，「我知有飯食已經好好，但係見到呢個真係笑咗」、「邊個諗出嚟嘅配搭」、「睇完盒飯我都唔知講咩好」、「係咪啲咩國家嘅特色嘢」、「好彩有呢啲post可以調節吓心情」，又笑稱「古有菠蘿腸仔，今有青提腸仔」、「主食=飯，餸=腸仔，飯後果=青提」、「有肉有生果有碳水，好健康」、「營養均衡的概念」、「溫馨提示：水果要食咗先，再食餸同飯會好啲」、「唔係三色豆已經算有良心」。

有得食唔好要求？ 網民稱要感恩

有人質疑「俾咁多物資，餐飯搞到咁？唔係呀？」另有留言覺得面對如此境況，仍有三餐提供應要感恩，「有得食就唔好要求咁多啦」、「香印嚟，幾好食，好過無啦」、「同啲舊衫一樣，有得著有得食，唔好揀擇」。

大埔熱心市民運送物資。（資料圖片）

市民協助搬運物資。（資料圖片）

