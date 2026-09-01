台男用掃地機械人捉姦　偷拍妻全裸偷食獲賠$12萬　1原因反遭判囚

台灣桃園發生1宗涉及智能家電的法庭案件。1名人夫因懷疑妻子出軌，利用家中的掃地機械人進行遠程錄影搜證，成功拍下妻子赤裸着與第三者幽會的畫面。雖然人夫在民事訴訟中成功獲賠50萬新台幣（約12萬港元），卻因觸犯「無故攝錄他人性影像罪」，遭刑事法庭判處5個月有期徒刑，可易科罰金（以罰款代刑）15萬新台幣。



1名人夫因懷疑妻子出軌，利用家中的掃地機械人進行遠程錄影搜證，成功拍下妻子赤裸着與第三者幽會的畫面。（AI生成圖片）

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度假屋現陌生男物品 人夫翻查CCTV起疑

據台灣傳媒報道，涉事夫妻於2021年結婚，平日與男方父母同住新北市，假日才到桃園的度假屋休息。自2023年9月起，人夫逐漸察覺妻子行徑有異。他在前往度假屋查看時，赫然發現屋內留有陌生男子的牙刷等私人物品。他隨即翻查停車場的閉路電視片段，驚見曾有陌生男子駕車接載妻子進入度假屋過夜，令他堅信妻子已出軌。

他在前往度假屋查看時，赫然發現屋內竟留有陌生男子的牙刷等私人物品。（AI生成圖片）

掃地機械人變「捉姦神器」 民事索償勝訴

為了取得確鑿的偷情證據，人夫於2023年12月透過手機應用程式，遠端啟動度假屋內掃地機械人的鏡頭暗中監視，透過手機觀看「直播」，當場錄下妻子與情夫幽會的過程。影片中，2人舉止親暱，妻子更在情夫面前全裸走動，而情夫則隨意躺臥於梳化上。人夫憑此影片入稟控告2人侵害配偶權。民事法庭認同影片具證據能力，裁定2人行為逾越一般朋友界線，判處須連帶賠償50萬新台幣。

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妻子刑事反擊 人夫遭反控判囚5月

然而妻子不甘私密影像被偷拍，提出刑事反訴。人夫在庭上辯稱搜證是為維護配偶權，且掃地機械人啟動時有燈光和語音提示，並非隱蔽安裝。

最終裁定人夫「無故攝錄他人性影像罪」罪成，判囚5個月，可易科罰金（以罰款代刑）15萬新台幣。（AI生成圖片）

桃園地方法院刑事庭法官強調，婚姻關係不代表必須放棄個人私隱或接受全盤監控。「無故」是指欠缺法律正當理由，即使為調查外遇，也不能恣意窺探或攝錄對方在非公開場合的高度私密活動。

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法官認為人夫是在看見畫面後「主動且刻意」按下錄影鍵記錄妻子的全裸畫面，手段超出社會容忍限度，不符合比例原則，最終裁定人夫「無故攝錄他人性影像罪」罪成，判囚5個月，可易科罰金（以罰款代刑）15萬新台幣，全案仍可上訴。

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