啦啦隊女神潔潔挑戰「雨中懸空疊椅徒手倒立」　封神演出引網朝聖

台灣富邦悍將（Fubon Angels）啦啦隊新生代女神「潔潔」（藍羽潔）是人氣舞蹈老師「藍波」愛女，日前她在傾盆暴雨中挑戰高難度表演，將4張椅子疊成半浮空狀態並獨自徒手倒立，超狂畫面瞬間驚艷現場觀眾們，就連藍波老師也看到熱淚盈眶，出色表現被譽為「應援生涯封神演出」。



藍波老師掌上明珠「潔潔」勇闖啦啦隊

知名舞蹈老師「藍波」的女兒「潔潔」是2002年出生的美少女，外形甜萌亮麗，完美承襲父親的精湛舞技，她在2024年透過應援團徵選，成為富邦啦啦隊Fubon Angels練習生，經過密集培訓後，隔年從台北市立大學運動藝術學系畢業，並轉正為FA正式成員，躍升為新生代啦啦隊女神。

台灣富邦Angels啦啦隊女神「潔潔」雨中懸浮倒立表演封神，觀眾齊齊被驚艷，連其父親知名舞蹈老師「藍波」也看得熱淚盈眶。（YouTube@FubonGuardians）

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雨中倒立懸浮表演封神

受到米克拉颱風（Mekkhala）環流影響，近來全台各地暴雨肆虐，日前天空突降傾盆大雨，在新莊球場的準備登台的「潔潔」獻出高難度中場表演，她將4張椅子疊成半浮空狀態，甚至還在最頂端獨自徒手倒立，驚險表演令現場觀眾們驚呼連連，被譽為「應援生涯封神演出」。

不斷突破自我

「潔潔」的驚人體能與精湛舞技，令在場的父親「藍波老師」感動得熱淚盈眶，這場「椅鳴驚人」中場應援，表演者必須具備穩健平衡感、靈活肢體柔軟度與沉著台風，「潔潔」繼1個月內熬夜練完90首應援歌曲、高空爬竿特技挑戰成功之後， 再度於「椅鳴驚人」傳奇舞台突破自我，收穫無數好評！

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