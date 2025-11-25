日本美少女天氣主播誇張身材成話題 竟是女團偶像 IG大方派福利
撰文：ETtoday
25歲的日本氣象主播椿野優子（椿野ゆうこ）因甜美外表和火辣身材成為網路焦點。
她原本以寫真偶像身分踏入演藝圈，去年成功考取氣象播報士資格，隨即加入東京電視台晨間新聞團隊，負責天氣預報解說。
不僅如此，她還是女團偶像成員，平時在新聞節目穿著保守，但在個人IG則大方曬出各種性感辣照，甚至推出寫真集，吸引大批粉絲關注。
椿野優子的社群人氣持續飆升，目前IG追蹤人數已突破23萬，X平台（原推特）也有逾8萬粉絲。她經常在社群分享比堅尼、泳裝等火辣照片，早前更公開了寫真集中的部分精選，立即引發網友熱烈迴響。
網友紛紛在貼文下方留言稱讚，包括：
「可愛到不行」
「身材太讚了」
「超適合夏天」
「衣服好看又性感」
「真的是美到讓人一見鍾情」
還有網友表示已經收藏照片。
