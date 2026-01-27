寫真女神豐島心櫻公開肺部X光照　證天然H級上圍吸四千萬網民朝聖

日本新生代寫真女神「豐島心櫻」日前想和粉絲們分享肺部X光健康檢查，想不到意外揭示純天然H級豐乳，至今已吸引近4千1百萬名網友們朝聖！



各位老司機們，快來深入突擊「最赤裸巨胸寫真」吧！

豐島心櫻（Instagram@cocorotoyoshima）

更多豐島心櫻的相片：

+ 16

「寫真界最終BOSS」豐島心櫻打遍無敵手

日本新生代女神「豐島心櫻」（豊島心桜）2023年11月在《週刊Playboy》首次亮相，憑著甜美容貌、火辣身材，被封為「寫真界最終BOSS」。近年來豐島心櫻持續在各大雜誌蟬連封面女郎，她在去年3月發行生涯首本寫真集「心桜ばかり！」，在市場上引發火熱迴響。

「豐島心櫻」2003年9月25日出生於日本新潟縣，身高167cm，擁有H級超巨上圍，她擅長古典芭蕾，曾擔任寫真偶像、電視台外景主播，2024年「豐島心櫻」跨足戲劇圈，完美勝任人氣漫畫《戀上換裝娃娃》中的巨乳角色「乾心壽」，再度奠定性感女神形象。

胸部X光引爆4千萬網友爭睹

「豐島心櫻」1/23在X平台公布自己肺部X光檢查照片，開心說道：「肺很乾淨」，然而網友們卻將重點全都放在她的H級傲人美胸，驚呼：

「連X光都好色！」

「根本是天然巨乳！」

「健康第一」



引發熱烈討論，意外吸引超過4,090萬次瀏覽，締造朝聖熱潮。

延伸閱讀：AV女神美谷朱音自揭曾6年無性生活直到偶像當兵 曾收到名人私訊

+ 15

延伸閱讀：

「暗黑李珠珢」挑逗人心！南韓寫真女神「煉乳」趴跪輕舔棒棒糖，誘惑指數破表！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】