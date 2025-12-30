女團偶像寫真集挑戰性感尺度　地獄式瘦身成功練出「18歲肉體」

女團Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，近來推出個人寫真書《Babe Fantasy》。



12月28日她出席粉絲見面會數度落淚，坦言一進到會場看到滿滿人潮很感動：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我。」

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員寶兒吳昀廷（Instagram@sdd776941）

更多富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員吳昀廷（寶兒）的相片：

+ 16

寶兒的生日是1月7日，因此粉絲在活動現場特地準備蛋糕、花束給她驚喜，並為她準備2026年「公車應援」，希望在新的一年替一直為大家加油的她應援。對此，寶兒表示：

聽到粉絲們的心意，真的很想哭，謝謝大家！不論我是Popu Lady或是Fubon Angels，每一場活動、每一場球場應援，他們都會不辭辛勞地來看我，真的很謝謝他們。真的很謝謝粉絲們一直陪著我、一路陪著我。

也笑說生日願望是未來有自己的單曲：「希望經紀公司可以幫我圓夢。」

對於近日在IG限時動態的發文，引起球迷猜測她將離開富邦悍將啦啦隊一事，寶兒稱2026年雙方合約到期有可能不續約，但目前仍在溝通中，一切以球團公布的資訊為主：「這2年真的很開心，在球隊學習到很多，交到很多好朋友，非常感謝富邦給我這個機會，為球隊效力。」透露1月還會現身球賽應援：

萬一真的不續約，那一定是球隊有所考量，我也會欣然接受。

說完便落淚：「一想到要跟隊員們分開就好捨不得喔！很謝謝我的隊員們將我從一個大I（指內向）人變成E（指外向）人。」

寶兒在個人寫真書《Babe Fantasy》首度挑戰性感尺度，更為此積極鍛鍊核心肌群、控制飲食，可說是「瘦身狠招全用上」，拍攝期間一度瘦到41公斤、體脂僅剩18%，BMI更低到僅16.1，體內年齡量出18歲。她笑說：「真的很累，但看到成果後覺得一切都值得！」

延伸閱讀：氣質激似IU 人氣女神崔洪邏加盟台籃球啦啦隊 成第3位韓籍成員

+ 17

延伸閱讀：

朴星垠在台首遇7.0強震直接被搖醒 喊話揪廉世彬飯店快閃見面

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】