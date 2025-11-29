日本寫真女神栗田惠美病癒重生　香港飯店曬照S身材曲線火辣升級

被譽為「SNS 戀物天使」的日本性感女神栗田惠美擁有一雙水汪汪大眼，與性感惹火的超暴力身材，搭配甜死人不償命的燦爛笑容，將粉絲們迷得暈頭轉向！



栗田惠美2024年秋季曾因一場意外導致腹部大量出血、被迫切除身體組織，經歷長期療養後的她病癒重生，宛如蝴蝶般亮麗綻放，性感風采也全面華麗升級！

栗田惠美2024年曾因一場意外導致腹部大量出血動手術，經歷長期療養後的她病癒重生。（kurita__emi@IG）

栗田惠美大膽尺度轟動日本、台灣

日本「寫真女神」栗田惠美（ くりえみ ）擁有甜美臉孔和火辣身材，憑著甜辣滿分的姣好外型被封為「SNS 戀物天使」。栗田惠美2024年初曾來台參加「 TSE 台灣寫真博覽會」，期間穿著中門大開的超兇洋裝暢遊平溪小鎮引發轟動，IG 吸引超過 131萬名粉絲們追蹤。

栗田惠美病癒後再度綻放光彩

栗田惠美2024年 10 月在搭機飛往美國舊金山途中，腹部傷口突然大量出血，再因嚴重感染，必須緊急動刀切除身體組織，她在病痛纏身時一度難過感慨：

我身上有傷疤，我看起來不再那麼漂亮。

引來大批粉絲們替她打氣。愛美的栗田惠美，從未在粉絲們眼前展現過憔悴病容，她努力不懈地重新拾回健康的自己，在粉絲們的溫暖鼓勵之下，逐漸回復過往性感亮眼的風采，如今火辣指數簡直更勝從前！

栗田惠美 S 型惹火曲線令人驚嘆

早前栗田惠美在香港飯店房內的落地窗前拍下一系列激辣美照，身穿黑色蕾絲緊身馬甲洋裝的她，炸出超兇傲人上圍。

在鏡頭側寫之下，栗田惠美前凸後翹的火辣身材完美被捕捉，豐胸、纖腰、翹臀勾勒出不科學的 S 型曲線驚豔全網，看來栗田惠美蛻變重生後似乎更加自信耀眼了呢！

