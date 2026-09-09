巴新動物園飼養員遭巨鱷咬腿拖下水　苦撐逾1小時傷重不治｜有片

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）首都莫士比港（Port Moresby）一座野生動物園日前發生致命鱷魚攻擊事件，一名飼育員在餵食鱷魚時遭突然襲擊，被拖入水中並受困長達約1小時，送醫後仍傷重不治，整起過程被現場遊客目擊，相關影片也在社群媒體廣泛流傳。



事件發生於9月5日下午，地點位於莫士比港的「Adventure Park」野生動物園。當時這名工作人員進入圍欄內，準備以雞隻餵食園區內的鱷魚，未料鱷魚突然撲咬，緊緊咬住他的雙腿並將他拖向水池。

有熱心民眾在岸上抓緊飼養員的衣服以防他再被拖入水裡：

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目擊者表示，男子雖然努力抓住池邊等待救援，但鱷魚始終沒有鬆口。現場民眾有人從圍欄外遞上長竿試圖協助，也有人伸手拉住他的上半身，但都無法將他救出。由於園區保安沒有槍械，只能提供一根鐵棍應急，直到警方與救護人員趕抵現場。

受困約1小時

一名目擊者說，鱷魚咬住男子雙腿長達約1小時，男子因劇烈疼痛幾乎無法說話，也無法放聲呼救。

從他的眼神就能看出痛苦，他唯一說的一句話是：「我沒有做錯任何事。」

警方為了將人救出，最終當場射殺鱷魚。傷者隨後由救護車送往3 Mile General Hospital搶救，但仍於9月6日上午7時因傷勢過重身亡。據悉，他在攻擊過程中失去一條腿，死者已在園區工作約兩年。

Adventure Park事後證實，意外發生於一場非例行性的鱷魚餵食活動，並對罹難員工表達哀悼，同時感謝警方及救護單位的救援。園方表示，警方是在保護人命的情況下擊斃鱷魚，目前園區已無限期關閉，相關單位也將針對事故原因及安全管理措施展開調查。

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