加州海獺突襲遊客　搶衝浪板兼咬傷女子腳　疑是慣犯2年前曾爆紅

美國加州再度發生海獺襲擊衝浪客事件，一名女性衝浪者伊莎貝拉在海中突然遭到海獺咬傷腳部，隨後這隻海獺更霸佔她的衝浪板長達20分鐘，讓她只能在海上等待救援。此事件與兩年前在同一地區發生的類似事件引發討論，當時一隻被命名為「841號」的海獺因搶奪遊客衝浪板而爆紅，許多人懷疑這次的肇事者可能是同一隻海獺，但專家表示目前無法確認其身份。

美國加州又傳出一宗海獺襲擊事件，一名衝浪客不但被咬傷，海獺還霸佔了衝浪板至少二十分鐘。（YouTube@TVBSNEWS01）

她被海獺襲擊後幸運獲救 微笑表示「應該尊重大海，自己只是海中的過客」

美國加州聖塔克魯茲地區又傳出一宗海獺襲擊事件，受害者是一名女性衝浪客伊莎貝拉。事發當時，伊莎貝拉感覺到腳被咬了一下，她意識到情況不對，立即從衝浪板上翻身下來，回頭一看發現有一隻海獺已經趴在她的衝浪板上。更令人驚訝的是，這隻海獺直接霸佔了她的衝浪板至少20分鐘，讓伊莎貝拉只能無奈地飄在海上等待救援。

附近的衝浪客發現情況後立即前來幫忙解圍，同時消防人員也迅速趕到現場提供支援。現場搜救人員接獲通報表示，有一名衝浪者在水裡被海獺咬傷，他們立即前往事發現場。所幸，這起事件中沒有人受到嚴重傷害。

這起事件再度引發聖塔克魯茲當地的討論，特別是因為兩年前該地區也曾發生類似事件。當時有一隻被警方取名為「編號841」的海獺，常常搶走遊客衝浪板而爆紅，讓許多人懷疑這次的襲擊者可能又是牠。

「編號841」海獺（U.S. Fish & Wildlife Service網站）

專家Mark Woodward表示，嚴格來說，沒有人能確定這隻海獺是不是841號，現在已無法辨認牠的身份，但他提到841號以前確實配戴過追蹤器。Woodward進一步解釋，看似可愛的841號其實相當危險，除了會主動跳上衝浪板，甚至還會啃咬板子，讓衝浪客都很害怕。不過專家後來也分析，海獺這類行為很可能是因為懷孕，荷爾蒙不穩定所導致。

伊莎貝拉在毫髮無傷地離開水面後，臉上帶著微笑表示：

作為衝浪者應該尊重大海，意識到自己只是海中的過客。

專家分析指出，當地海獺在1970年代開始進行保育後，數量一度攀升，但近年來的復甦停滯甚至下滑，主要原因包括疾病、藻華，還有可能是被天敵鯊魚攻擊。

陽光男孩學衝浪 一個基礎動作竟致傷殘坐一年輪椅 瑜伽也有風險

