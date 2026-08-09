非洲巨大河馬暴衝「追殺觀光船」驚險畫面曝　遊客：這輩子最恐怖

非洲一場驚險萬分的「野生動物追逐戰」真實上演！一艘載滿遊客的觀光船日前在博茨瓦納（Botswana）的水道航行時，意外闖入一隻巨型河馬的領地，這隻巨獸當場抓狂，在水中疾速奔馳、狂追觀光船，嚇得全船遊客心臟差點跳出來。



船長驚覺不對才喊加速！巨獸下一秒「水中奔馳」死命追

拍下這驚悚一幕的遊客奧茲努爾・貝爾（Oznur Bel）回憶，當時船隻行經淺水水道，遠遠看到一隻河馬，船長原本還特地減速避免打擾牠。不料觀察片刻後，船長臉色一變平靜地說：「等等，我們現在得加快速度了，免得牠決定追上來。」

巨大河馬上下起伏跳躍、緊追不捨 畫面極震撼：

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不料船隻才剛加速，遊客一回頭竟發現那隻龐然大物已經怒氣衝衝地在水裏追殺過來！不同於一般魚類游泳，河馬在水中是利用強壯的四肢踩踏水底、以「奔馳與彈跳」的方式推進。影片中這隻河馬在水面上兇猛地上下起伏跳躍、緊追不捨，畫面極具視覺震撼力。

每年擊殺500人！「非洲最危險草食獸」領地意識超強

雖然船長隨後笑著化解緊張氣氛，但船上的遊客早已嚇得臉色發白，直呼這是「這輩子經歷過最恐怖的時刻之一」。

河馬失控追殺觀光船的事件時有發生：

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事實上，遊客的恐懼絕非大驚小怪。根據聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）野生動物聯盟資料，成年雄性河馬體長可達5米、體重高達1.5到4.5噸（約1500到4500公斤）。比勒陀利亞大學研究更指出，儘管河馬是草食性動物，但其領地意識極強，每年在非洲殺死約500人，奪命人數甚至高達獅子的兩倍以上。任何闖入其水域的人類或船隻，都會被視為嚴重威脅。

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