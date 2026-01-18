美女疑被當眾撿屍片瘋傳！四肢軟癱遭壯男「抱胸」上的士：下藥？

【撿屍／不雅影片】女生在外喝醉一定要小心！Threads近日瘋傳1段影片，指有1名穿着性感女生疑醉倒，無意識四肢軟癱，被1名壯男「抱胸」帶上的士，上載影片者質疑女生是否被「撿屍」。



影片引來網民熱議，直呼恐怖，「這超恐怖的啦」、「拜託女生真的不要在外面喝成這樣⋯⋯」；更有大批網民質疑女生是否「被下藥」，「腳軟成這樣比較像被下藥……」。亦有網民估計朋友及的士司機幫忙送女生上車，未必是被「撿屍」。另有網民根據的士設計及用簡體字估計，事發地點為內地。



Threads近日瘋傳1段影片，指有1名穿着性感女生疑醉倒，被1名壯男「抱胸」帶上的士。（Threads@y_88599）

女生注意！有網民於社交平台Threads發布這段「醉酒女疑被撿屍」影片，驚呼「這是被撿吧……」。

美女疑醉倒 遭壯男抱胸上的士

影片長13秒，見到當時為晚上，路上停泊了1部紅黃色印有簡體字的的士。的士旁邊有1名黑衣壯男「環抱」抱起1名僅穿着「Bra Top」、長褲女生，其間手臀一直緊貼女生胸部，而女生閉着眼睛，頭部隨壯男步伐擺動，四肢低垂，似乎已失去無意識，四肢軟癱。

影片最後，有疑似另一女生打開的士後座車門，壯男把無意識女生緩緩抬進車廂。

網民震驚呼恐怖：被下藥？

網民看過影片震驚，「太誇張了」、「這超恐怖的啦」、「以前有個女友下班也愛和同事去錢櫃喝酒唱KTV，但她很聰明會在喝醉前叫我去接她，才不會被檢。女生們千萬要小心哦！」、「女生在外喝酒真的要有人陪着比較好餒」、「拜託女生真的不要在外面喝成這樣……」。

更有大批網民質疑女生是否「被下藥」，「被下藥了吧」、「這不像喝醉，腳軟成這樣比較像被下藥，以前做過KTV，客人喝醉扶上計程車很沉的」。不過也有網民估計，朋友及的士司機幫忙送女生上車，未必是被「撿屍」，「看起來比較像是朋友幫忙叫車，她搬不動」。