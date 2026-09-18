82歲翁死後竟搜出百萬變態片「58女慘遭虐待」　地下室驚見溶屍池

費城一名82歲老人去世後，他留下的住宅牽出了一起令人不寒而慄的案件。警方在屋內搜出數十塊硬盤，裏面存有海量女性照片和視頻，部分畫面中的女子身上有傷，失去意識，甚至疑似已無生命跡象。隨着調查深入，多起女性失蹤案被串聯到這棟房子，老人也被懷疑可能是一名連環殺手。



如今，這棟「恐怖屋」的調查又有新進展：警方已從超過100萬張照片和視頻中辨認出58名疑似受害者，其中5名女性被認為可能已經死亡，另有2人仍然失蹤，包括老人的前妻。

+ 2

而調查人員目前只審查了約30%的數碼證據，仍有數十萬份文件等待查看。費城警察局副局長弗蘭克瓦諾爾（Frank Vanore）9月16日表示，警方在梳理從屋內發現的超過100萬張數碼照片和視頻時，已經辨認出58名疑似受害者。

熟悉調查情況的消息人士向CBS新聞透露，視頻中的5名女性看起來已經沒有生命跡象，或處於昏迷狀態，其中包括加布裏埃爾阿馬蘭多（Gabrielle Amarando）、瑪麗貝爾弗雷塞斯（Maribel Fresses）和妮可富薩羅（Nicole Fusaro）。霍爾施的前妻艾米麥克黑爾（Amy McHale），以及另一名女性布萊爾通澤利（Blair Tonzelli），目前仍下落不明。

據報道，另有10名出現在視頻中的女性後來因吸毒過量死亡，她們的遺體在費城不同地點被發現。警方還找到了16名仍然在世的疑似受害者，但她們「不太配合」，不願討論屋內發生過什麼。其中3人拒絕與調查人員交談。

當局還在設法聯繫另外25名已從這些令人不安的照片和視頻中辨認出來的疑似受害者。這起調查始於今年6月。當時，警方在費城獨立廣場附近攔下了霍爾施44歲的兒子尤金（Eugene）駕駛的車輛。車內一名女子出示了失蹤女性通澤利的身份證件，引起警方懷疑。35歲的通澤利於2023年失蹤。

警方還在車內發現兩把手槍，以及價值超過8000美元（約6.2萬港元）的非法毒品，隨後將尤金帶走問話。

據稱，尤金向調查人員暗示，通澤利「再也不會出現了」。這促使警方多次取得搜查令，搜查其父親此前擁有的、位於奧爾尼社區的住宅。老霍爾施是一名臭名昭著的色情影像製作者。

警方表示，在6月20日的首次搜查中，他們發現至少另一把非法槍支、一枚假FBI徽章、一處大麻種植設施，以及5個裝有火化遺骸的骨灰甕。

6月25日再次搜查時，調查人員發現了50多塊硬盤，內含超過60萬張照片、7萬段視頻，以及1萬份文字和繪畫作品。8月，調查人員宣佈，屋內硬盤中的視頻證據讓警方相信，失蹤女性阿馬蘭多和弗雷塞斯已經死亡。阿馬蘭多失蹤時22歲，而弗雷塞斯於2018年失蹤，當時27歲。

瓦諾爾周三進一步介紹，搜出的照片和視頻顯示，弗雷塞斯和阿馬蘭多身上有傷，躺着失去意識。這些文件標註的日期為2017年。不過，兩人的遺體至今均未找到，警方也沒有發現與她們有關的其他DNA痕跡。

延伸閲讀：泰國連環殺手比「開膛手傑克」狠？8年奪逾15命 還揭警辦案不力

+ 11

警方表示，另一組日期為2017年的視頻顯示，一名女子與老霍爾施在一起。畫面中，女子似乎在吸食毒品，隨後霍爾施遞給她一些錢。之後，她似乎失去了意識，但瓦諾爾表示，尚不清楚她是否死亡。

這位副局長沒有公布視頻中女子的身份，但消息人士向ABC新聞透露，她就是另一名遇害者富薩羅，她於2018年失蹤，當時27歲。另據報道，從屋內取得的其他視頻顯示，老霍爾施還曾掐住富薩羅的脖子。

調查也促使警方重新審視霍爾施前妻麥克黑爾的失蹤案。她於2016年6月失蹤，當時44歲。麥克黑爾最後一次被人看見，是2016年在這棟奧爾尼住宅內。她曾出現在霍爾施製作的影片、照片和音樂視頻中。

霍爾施以製作暴力色情影像聞名，還曾撰寫以專門獵殺女性的連環殺手為主題的書籍。其子尤金目前尚未因這些女性的失蹤被控任何罪名。他仍因涉及非法持有槍支的指控，被聯邦當局羈押。與此同時，官員表示，調查人員目前只審查了約30%的數碼證據，仍有數十萬份文件等待查看。

據NBC費城報道，調查人員也在等待屋內地下室所發現化學物質的檢測結果，以確定這些物質是否可能被用於銷燬證據，或溶解人體遺骸。FBI費城辦事處負責人韋恩·雅各布斯（Wayne Jacobs）表示：

我們的目標是查得徹底，而不只是追求速度。

「我們必須確保，不會遺漏任何可能幫助確認受害者身份、查清究竟發生了什麼，或者為一直苦苦尋找答案的家屬提供解釋的線索。」警方呼籲，任何掌握相關訊息的人與費城警方聯繫。

延伸閲讀：台38歲女護士遭車撞飛40米 30歲司機疑憂賠償竟迴轉再輾爆頭致死

+ 2

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】