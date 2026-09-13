台男懷疑女友偷食 狠心勒斃棄屍陽明山成白骨 扮無辜報案遭識破
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣37歲周姓男子懷疑39歲鄭姓女友在外跟其他男生交往，上月跟鄭女出遊時爆口角，持童軍繩勒斃後棄屍陽明山，鄭女胞妹頻頻無法聯繫上報警。士林警方先找上周男，他稱「我們吵架，她中途下車不知去向」被認定有嫌疑帶回調查，警方把握時間偵辦，發現周男開車上陽明山停留近3小時不對勁，懷疑鄭女這時被殺害，二度搜山在草叢找到帶有殘屍的白色褲子和白骨順利破案。
12日下午2時許，周男警詢後被依殺人罪嫌移送士林地檢署複訊，他步伐從容，面對記者詢問不發一語。
警方調查發現，周男心思細膩且頻頻故弄玄虛，案發後面對鄭女胞妹追問「我姊姊在哪裡」，周男謊稱「我們吵架分手了，我也不知道她在哪」，後來甚至不耐煩說「不要再來問我了」。
為製造自己也是受害者的假象，周男竟還自行前往派出所報案稱「女朋友失蹤了」，並將鄭女放在同住住處的遺物全部打包，用計程車送回給鄭女胞妹稱「我們吵架她都不回來，我想她的東西也都不用了」，甚至還把LINE帳號註銷、重新註冊，一連串作為都是意圖掩飾殺意、推卸刑責。
據了解，周男長年混跡新北市三重區，前科累累，不只有傷害、竊盜、強盜、恐嚇等前科，還曾涉及幫派討債。
【延伸閱讀】台34歲女離婚前夕遭斬死 家屬指惡老爺性騷擾及｢拿孫女當餌｣誘殺（點擊放大瀏覽）
+7
28歲無業男不滿媽送兄$50外套 持菜刀怒斬母親後跳樓 母子雙亡陝西男打暈妻子扔土崖致死 妻曾提離婚遭拒 家屬拒賠償求死刑日女赴法留學遭男友殺害棄屍 苦尋八年遺體無果 三審判終身監禁妻子失蹤 美國丈夫上電視痛哭尋人 隔天發現竟是「他親手殺死」
延伸閲讀：
陸籍妻門口中槍 恐爆台灣治安史首位「女殺手」！槍手逃逸動線曝光
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】