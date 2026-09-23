AV女優瀨戶環奈「父母得知下海崩潰痛哭」掀風波　蒼井空親論孝道

22歲的瀨戶環奈去年1月出道，不到兩年就衝上了日本成人界的頂端。170公分的身高，被日媒封為「千年一遇神乳」，長相又被說像橋本環奈，出道作品在FANZA平台上13天就打破了歷史收藏紀錄，最終以11.4萬收藏數登頂。



社群粉絲從9萬多暴漲到超過26萬，後來更是逼近50萬。她成了S1的專屬女優，連續好幾個月拿下銷售排行榜冠軍，被業界稱為「怪物新人」，甚至有人說她是「出道即巔峰，直接登頂成為天下第一人」。今年更以成人女優第一人的身份，入圍了美國TC Candler的「全球百大最美臉孔」候選名單。

瀨戶環奈（Instagram@setokanna_）

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但就是這麼一個站在行業頂端的人，最近被挖出來的不是她的銷量紀錄，而是一段今年5月她跟媽媽的YouTube對談。

媽媽說，第一次知道的時候，我哭了

影片裏，媽媽戴着口罩、遮住臉，坐在女兒旁邊。工作人員問她怎麼看女兒現在的活躍，媽媽先開了個玩笑，說女兒現在的工作是「叛逆期的延長線」。然後她說了一句很輕的話：

初めて知った時は泣いたし（第一次知道的時候，我哭了）。

接着她又補了一句：

パパが聲出して泣くのも初めて見た第一次看到爸爸哭出聲音。

瀨戶環奈在旁邊點點頭，說「嗯，他說過的」。

爸爸的反應，是這段影片裏最戳人的地方。媽媽描述那個畫面的時候語氣很平，沒有控訴，也沒有煽情，就是在講一件已經過去的事。但「第一次看到爸爸哭出聲音」這句話本身就夠了，一個父親，在得知女兒決定拍成人片的那一刻，情緒徹底決堤。

媽媽接着說出了家人最後的選擇：

本人がもうGOで行っちゃってるから。もう背中を見失わないように、一緒に追いかけていくしかない（她已經自己決定要往前走了，我們只能不要跟丟她的背影，一起追上去）。

然後她說了一段很長的關於「帰る場所」的話。媽媽說，無論如何都想當孩子的歸處，不只對瀨戶環奈，對所有孩子都一樣。她會主動跟孩子們說「家裏有你可以回來的地方」「要不要回來休息一下」，因為「如果連回去的地方都沒有了，碰到事情的時候就只能一個人扛到崩潰」。

影片最後，瀨戶環奈用一句話總結自己的選擇：「高風險、高報酬，現在就是這樣的時代。」

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這段影片在日本社群上掀起了兩派討論，吵得很兇

一派站在爸爸那邊。有人說：「嗯……我是能理解爸爸的心情啦，自己的女兒去拍成人片，果然還是很痛吧。不是職業歧視，也知道這工作非常辛苦，但正因為知道，才更不想讓自己的女兒去做。」還有人從更直白的角度說：「說白了，一般男人就是希望自己的女兒在貞操觀念上保守一點，這大概是普遍願望。」

另一派則認為成年子女有權決定自己的人生：

「如果女兒真的想做，那也只能支持。」

「我是女的，說實話我不太理解女兒當成人女優然後爸爸哭這件事。如果是兒子去做那種工作我會哭，但女兒最終是要嫁到別人家的，做什麼都行吧。」



而這場討論真正燒起來的，是成人業界的人下場之後。

月島櫻：哭的父母，是把孩子當所有物

現役成人女優月島櫻在9月8日發了一條推文，語氣很重。她寫道：「兒子做那種工作也好，女兒進性產業也好，會哭的父母就是很奇怪。因為這種事哭的父母，我覺得是把孩子當成自己的所有物。孩子有孩子的人生，應該按自己喜歡的方式活，父母是無關的。」

她還進一步批評那些拿「父母的心情」當武器的人，說很多人其實是在用親情當藉口，去攻擊和貶低成人女優。如果真的疼愛孩子，應該是站出來陪孩子一起面對社會上的職業歧視，而不是在家裏哭。

月島櫻（Instagram@sakuratsukishima528）

蒼井空：我父母當年也哭了，但我不覺得他們把我看成所有物

月島櫻的發言傳開之後，蒼井空轉發了相關文章，寫了一段話。

她說：「我倒是一直覺得，這是一份會讓父母哭的工作。我也覺得自己很不孝。」但她緊接着說了一句很關鍵的話：「我父母雖然哭了，但從來沒有否定過我，反而一直在支持我。哭這個情緒到底指向哪裏，才是重點。我不覺得被哭就等於被當成所有物。每個人都不一樣。」

月島櫻看到之後回了一句：「空姐那個時代可能確實是那種價值觀吧，還有巴基事件（日本AV界著名虐待偷拍醜聞「Bucky事件」，バッキー事件）。慢慢改變這些的，正是空姐你們這些傳奇。只是到了令和的現在，成人女優已經不該是被哭着看待的工作了。」

蒼井空的回應很穩。她說：「你覺得『這不是一份該被哭着看待的工作』，這個價值觀沒問題。但『父母哭很奇怪』這句話，與其說是在評價職業，不如說是在評價父母的感情。孩子的人生是孩子的，沒錯。但父母也是人，會擔心、會困惑、會受到衝擊然後哭出來。有哭出來的感情，和把孩子當所有物，完全是兩回事。所以我不覺得哭的父母『奇怪』。」

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那句「最高の親孝行」和「最高の親不孝」

瀨戶環奈的媽媽在另一段影片裏說過一句話，沒有被中文媒體大量引用，但特別值得放進來。她說女兒現在做的事，是：

最高の親孝行もしてくれる代わりに、最高の親不孝もしてくれる（給你最好的孝道，同時也給你最大的不孝）。

這句話把這件事的複雜程度說透了。女兒紅了，能賺錢了，媽媽在影片裏也笑着說「最高の親孝行」，但與此同時，爸爸哭出聲音，媽媽第一次知道的時候掉了眼淚，這個家為了尊重一個成年女兒的選擇，承受了外人很難想象的東西。他們沒有否定她，沒有把她拉回來，而是選擇「不要跟丟她的背影，一起走下去」。媽媽甚至還在主動說「家裏有你可以回來的地方」。

瀨戶環奈自己很清楚這份工作是什麼。她說得很直接：高風險，高報酬，就是這樣的時代。她沒有把自己包裝成什麼悲情女主角，也沒有說父母的支持理所當然。她就是選了這條路，然後家裏人花了很長時間才跟上她的背影。

而這場從YouTube影片燒到X上的大討論，說到底吵的不是瀨戶環奈一個人。它吵的是一個更難的問題：當孩子選了一條父母完全無法理解的路，哭，到底是控制慾，還是愛？蒼井空和月島櫻給出了兩個完全不同的答案。而瀨戶環奈的媽媽，可能給出了第三個——她哭了，然後她說，我當你回來的地方。

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