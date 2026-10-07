越南變態男半裸闖美甲店　「快閃」自瀆22秒　赤腳女客慘踩精液

越南胡志明市近期發生1宗針對女性消費場所的惡劣性騷擾事件。1名上半身僅穿上衣、下半身赤裸並佩戴電單車頭盔的男子，深夜強行闖入當地1間美甲店，在女店員及顧客面前跪地「快閃」自瀆22秒後逃逸。1名正接受美甲服務的女顧客在驚慌避走時，不幸赤腳踩中男子留下的精液。過程被店內閉路電視（CCTV）全程拍下，影片在網上流傳後隨即引發公憤。



1名佩戴電單車頭盔、上半身僅穿上衣、下半身赤裸的男子，深夜強行闖入當地1間美甲店。（網上影片截圖）

闖美甲店跪地自瀆 22秒後逃離現場

據網上流傳的閉路電視片段顯示，最近1宗同類案件發生在9月22日晚上。涉事男子當時上半身穿藍色T恤，下身赤裸且未有穿鞋，突然推門闖入當地1間美甲店，當時店內僅有1名女店員正為1名女顧客提供服務。該名男子不發一言，隨即在2人面前跪地自瀆。2名女子見狀即時逃開躲避，涉事男子在犯案約22秒後，便迅速起身步出店外逃離現場。

該名男子不發一言，隨即在2人面前跪地自瀆。（網上影片截圖）

涉事男子在犯案約22秒後，便迅速起身步出店外逃離現場。（網上影片截圖）

女客赤腳誤踩精液 多間店舖同類罪行

待涉事男子逃去後，2名受害女子才上前查看並報警求助。惟該名女顧客當時因正在接受服務而未有穿鞋，在逃離及事後查看的過程中，不幸踩中涉案男子遺留在地板上的精液。

該名女顧客不幸踩中涉案男子遺留在地板上的體液。（網上影片截圖）

相關閉路電視片段於網上瘋傳後，多間美容院及髮廊亦相繼證實，曾遭同1名男子以類似手法強行闖入滋擾。事件引發當地網絡熱議，不少女性網民對以女性為主的店鋪的安全表達憂慮，並呼籲當地警方盡快將涉案男子拘捕歸案。

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