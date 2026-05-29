不滿女兒被欺負！母向男生動私刑　毒打恐嚇斷手腳割生殖器遭判刑

台灣發生因「私刑正義」引發的非法禁錮及恐嚇案件，近日經當地法院審理後作出判決。涉案女子因不滿其就讀國中的女兒在校內遭同齡男生欺負，夥同多名成年友人作出報復，將男生強行擄至鐵皮屋內毆打，並恐嚇將他「斷手斷腳、割掉生殖器」，又逼他簽下120萬台幣（約29.9萬港元）的借據。台南地方法院審視證據後，判被告「成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪」罪成，入獄7個月。



台南母親不滿就讀國中的女兒遭同齡男生欺負，遂夥同友人對男生作出私刑，最終被捕判刑。（AI生成圖片）

國中女兒遭校內同齡男生欺負 母行私刑報復

事發於2024年8月下旬，事緣女被告得知女兒在校內遭1名同齡男生欺負，而女兒當時讀國中，與該名男生均未成年。被告得知女兒情況後，認為司法程序無法及時討回公道，遂決定自行採取行動報復，以極端且違法的「私刑」方式替女兒報仇。

將男生強行帶走禁錮 暴力毆打逼簽借據

女被告夥同數名成年友人，前往涉案男生兼職的便當店外埋伏，見到男生後便掌摑其頭部，並出言恐嚇：「如果不跟我走，就要將你斷手斷腳！」男生見對方人多勢眾，心生畏懼下被強押上電單車，載往台南市南區1處鐵皮屋。

到達鐵皮屋後，男生的行動完全受到限制，遭禁錮了大約3個小時，其間女被告及其友人除了作出口頭質問外，還施以暴力毆打男生頭部，更有人持手機全程拍攝。

男生被禁錮時曾否認曾欺負女生，但仍遭毒打，在私刑下被迫承認，並且致電要求父母到場。男生的父母趕至鐵皮屋試圖調停，但女被告情緒更激動，當面斥責：「你不會教小孩，我幫你教！」當場要求男生下跪道歉，又拿水管毆打其身體，其間以具強烈威嚇性的言詞施壓，表示若不配合，將對他施以「斷肢」或「割生殖器」等手段。

女被告將男生禁錮在鐵皮屋内，除了作出口頭質問外，還施以暴力毆打頭部，更有人持手機全程拍攝。（AI生成圖片）

在長時間的暴力脅迫下，男生及其家屬最終被迫簽署金額達120萬元台幣（約29.9萬港元）的借據，並被迫安排另1名親屬到場擔任擔保人。法院在審理時明確指出，該份借據絕非在自由意志下簽署，而是在人身自由受限及受恐嚇的環境下屈從所致。

女被告涉非法剝奪行動自由 一審判囚7個月

案件審理期間，被告在庭上初時矢口否認強押及恐嚇，辯稱是「少年自願跟隨」，又指自己只是提供選擇權，讓對方「決定報警還是簽借據賠償」。然而，法庭綜合閉路電視片段、醫院驗傷報告及受害人供詞，徹底推翻其辯解。

法院一審裁定該名母親判監7個月。（AI生成圖片）

法官綜合全案證據認定，被告明知以暴力、禁錮及恐嚇方式處理糾紛屬違法行為，卻仍執意與他人共同實施，已構成剝奪他人行動自由等罪。然而，法官在量刑時亦充分考量了被告的犯罪動機（事出有因）、事後態度尚算配合以及其家庭經濟狀況，認為被告已表現出一定程度的悔意。

最終，法院一審裁定女被告判監7個月。案件目前只屬一審結果，控辯雙方仍可依程序提出上訴。