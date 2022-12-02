厄瓜多爾男偷單車影片曝光　遭物主強拖入屋「私刑伺候」

厄瓜多爾首都聖多明各城（Santo Domingo）近日一名竊賊闖進民宅，想偷走一輛兒童腳踏車，他要攀牆離開時被屋主逮個正着，結果被拖回家慘遭一頓暴打。



根據當地媒體《Color Vision Canal 9》報道，該名竊賊先將腳踏車往牆外扔，再爬上圍牆要離開，結果屋主逮個正着，拿了木棍就衝上前阻止竊賊逃跑（點擊放大瀏覽）：

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竊賊被拉回院子後，可看出他和壯碩的屋主身材差距甚大，屋主不斷用木棍朝他抽打，過程中竊賊再次想趁隙翻牆離開，不料又被拉回院子，被限制在角落打得更慘。

竊賊最後倒地不起，屋主才停下動作，並報警處理，監視器畫面也因此曝光，引起網友討論。

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