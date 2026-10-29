夫妻開房親熱後丈夫私處竟長滿「青春痘」　醫生揭真相：不是性病

夫妻一起看泌尿科，竟意外揭開私密處感染真相！台灣台中李綜合醫院泌尿科副主任黃品叡分享，日前一對夫妻前來就診，太太一進診間便霸氣拉著丈夫坐下，沒想到男子脫褲接受檢查後，竟發現私密處布滿一顆顆宛如青春痘的凸起物。黃品叡坦言，最怕遇到夫妻檔一起看診，因為通常不是勃起功能障礙，就是疑似感染性病，夫妻甚至可能當場爭吵、鬧離婚。沒想到，這次進一步詢問可能的感染來源時，太太竟大方透露，夫妻倆日前曾到賓館親熱，懷疑是使用了不乾淨的毛巾才會「中鏢」，讓醫師也相當意外。



黃品叡醫師近日在臉書粉專分享這段特殊的看診經歷，回憶當天夫妻倆一走進診間，太太便直接拉著丈夫坐下，開門見山詢問「醫生你看他那個長了一粒一粒的東西到底是什麼？要不要處理啊？」隨後男子脫下褲子接受檢查，黃品叡發現他的私密處出現一顆顆類似青春痘的小凸起，經診察後確認罹患「傳染性軟疣」，也讓夫妻倆急著想釐清究竟是如何感染。

示意圖（Unsplash@We-Vibe Toys）

黃品叡坦言，根據過去的看診經驗，這類患者通常都是男性獨自偷偷就醫，因此當下讓他有些尷尬，一時不知該請丈夫到隔壁診間私下說明病情，還是直接當著太太的面解釋。沒想到，太太似乎看穿他的顧慮，竟大方表示「醫生你直接講啦！我先生他很乖啦，我在家裡這個樣子你也知道，他不敢不乖。」如此霸氣又逗趣的回應，讓黃品叡忍不住當場笑出聲，也化解了診間原本尷尬的氣氛。

黃品叡接著向夫妻倆解釋，男子私密處出現的顆粒狀突起物，其實是感染「傳染性軟疣」，需要透過液態氮冷凍治療處理。沒想到，太太聽完後不僅沒有生氣，反而爽快表示可以接受，一旁的丈夫也連忙點頭如搗蒜，頻頻附和「沒問題」，夫妻倆的反應讓原本擔心場面失控的醫師鬆了一口氣。

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由於夫妻倆看起來都相當注重自身健康，讓黃品叡不禁好奇詢問可能的感染來源。沒想到，太太竟毫不避諱地透露，某天夫妻倆一時興起，決定到賓館「大戰一下」，懷疑是使用了不乾淨的毛巾，才會不小心染病。不過，毛巾是否為實際感染途徑仍無法確定，面對如此坦率又直白的病患家屬，黃品叡也直呼相當特別，並祝福夫妻倆順利完成治療後，能繼續開心相伴、長長久久。

至於傳染性軟疣究竟是如何感染？泌尿科醫師戴定恩過去曾解釋，傳染性軟疣是由「痘病毒」引起的皮膚感染，典型症狀為皮膚冒出一顆顆圓形、表面光滑的小丘疹，中央通常會出現明顯凹陷，不論兒童或成人都有可能感染。傳播方式主要包括皮膚直接接觸、親密接觸及性行為，也可能透過共用毛巾、衣物等物品間接傳染。此外，若用手搔抓、摳破患部，或在感染部位刮毛，也可能讓病毒擴散至身體其他部位，民眾應多加留意。

戴定恩進一步強調，若成年人在陰莖、陰囊或生殖器周圍發現傳染性軟疣病灶，就要特別留意是否透過親密接觸或性行為感染。至於治療方式，若病灶數量不多，有時可自行消退，但如果顆粒持續增加或擴散，醫師便會視情況採取液態氮冷凍、雷射或外用藥膏等方式治療。此外，若病灶出現在私密處附近，也建議接受其他性傳染病的相關檢查，以確認是否合併感染，避免忽略潛在的健康問題。

戴定恩最後提醒，民眾若發現私密處出現類似青春痘的小顆粒，千萬別急著用手擠壓或摳抓，以免讓病毒擴散至其他部位。他形容，原以為只是單純「擠痘痘」，實際上卻可能是在「幫病毒搬家」，反而讓感染範圍越來越大。若發現異常症狀，應儘早就醫檢查，由專業醫師判斷並給予適當治療，避免自行處理導致病情惡化。

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