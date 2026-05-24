無論何事都不應騷擾其他客人！本港社交平台Threads瘋傳影片，尖沙咀麥當勞（McDonald's）有大叔大鬧，不斷責罵其他食客，包括內地遊客及外國人等。1名男職員和1名男經理到場勸止，其間大叔爆粗斥責男職員「X你老X！講粗口犯法咩？」，男職員則霸氣表示「你鬧我可以，你鬧我啲客唔得！」，並要求大叔離開，在旁的男經理亦說「麻煩你離開啦，呢度唔歡迎你」，最終把大叔帶離麥當勞。



影片引來網民熱議，大讚男職員及男經理「做得好」，「希望佢（男職員）可以升經理」、「員工哥哥真心好型」、「好man，兩位值得步步高升」、「公關技巧太好」。也有網民感嘆服務業面對無理人士的困難。



尖沙咀麥當勞（McDonald's）有大叔大鬧，不斷責罵其他食客，被1名男職員和1名男經理合力請走。（Threads@insurewise__protection）

服務業不是「出氣袋」！有網民於5月23日在Threads發布影片，顯示尖沙咀麥當勞有大叔與2名男員工爭執。樓主表示，該大叔「亂咁鬧坐係佢附近啲食客，叫內地小姐姐走開，鬼佬都鬧埋，總之坐喺佢附近嘅都鬧晒」，而穿粉紅色衣服的男職員「俾個傻佬X無躁無上火冷靜處理，仲要講句鬧我可以，鬧啲客就唔得，做佢女朋友肯定有安全感」。

大叔狂罵客人 麥當勞男職員霸氣KO：你鬧我可以，你鬧我啲客唔得！

影片看到，當時麥當勞內有不少客人，大叔站在門口附近位置，責罵1名穿粉紅色衣服的男員工，揚言「執X咗佢」。男經理到場問「先生，有咩幫到你？」，惟大叔走動未有說話，男職員於是表示「你係咪點餐吖？如果你唔點餐呢，講粗口，鬧我哋啲客人，而家我請你離開」。

大叔狂罵客人，男職員及男經理到場處理。（Threads@insurewise__protection）

大叔狂罵客人，男職員及男經理到場處理。（Threads@insurewise__protection）

大叔狂罵客人，男職員及男經理到場處理。（Threads@insurewise__protection）

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大叔被職員合力請走：呢度唔歡迎你！

大叔怒斥「講粗口犯法咩？X你老X！」，男經理解釋「你影響到人吖嘛」，男職員更強調「你鬧我可以，你鬧我啲客唔得！」。大叔未有停止，反問「你啲咩嘢客啊？」，經理即表示「麻煩你離開啦，呢度唔歡迎你」。

大叔心有不甘再罵「我而家X你老X」，經理則帶走大叔，邊行邊說「得喇行喇行喇走喇」，影片至此結束。

大叔最終被請走。（Threads@insurewise__protection）

網民激讚男職員：公關技巧太好

網民看過影片議論紛紛，大讚男職員及男經理「做得好」，「好型，你鬧我可以，你鬧我啲客唔得！」、「希望佢（男職員）可以升經理」、「員工哥哥真心好型」、「給粉紅哥讚讚讚！」、「好man，兩位值得步步高升」、「公關技巧太好」、「兩位職員，極度好評」。

也有網民感嘆服務業面對無理人士的困難，「職員做出氣袋真是慘」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

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