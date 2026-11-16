佛羅里達州近日曝光一起涉及未成年少女的性交易案件。11月9日，美國司法部宣佈，一名居住在佛羅里達州那不勒斯（Naples）的40歲中國籍男子張德興（Dexing Zhang，音譯），因涉嫌企圖與一名15歲少女進行金錢性交易，已被聯邦檢察官正式起訴。



男子據悉只願意支付300美元，就想與一名15歲少女發生關係，還專門從其他城市開車前往約定地點，結果剛到酒店就被警方逮捕。

佛羅里達州中國籍男子欲花300美元與15歲少女發生性關係，被警方拘捕。（ 美國司法部佛羅里達南區聯邦檢察官辦公室官網截圖 ）

根據美國司法部公布的法院記錄，張德興此前通過電話和即時通訊軟件，與一名他認為是15歲少女母親的人取得聯繫。雙方在交談中討論了安排張德興與少女發生關係的計劃，並約定在佛羅里達州戴維市（Davie）見面。

檢方指控，張德興提出支付300美元作為「報酬」。隨後，他從自己居住的那不勒斯開車前往戴維市，準備按照約定與少女見面。

然而，等待他的不是預想中的交易，而是執法人員。張德興抵達約定的酒店後，被警方當場逮捕。

目前，張德興被控企圖對未成年人實施性交易（Attempted Sex Trafficking of a Minor）。如果罪名成立，他將面臨至少10年的聯邦監禁，最高刑罰可達終身監禁。

這起案件由FBI邁阿密分局負責調查，助理聯邦檢察官Jodi Anton負責起訴。

美國司法部表示，此案屬於全國性打擊兒童性剝削犯罪的「兒童安全計劃」（Project Safe Childhood）的一部分。該計劃自2006年啟動，重點打擊利用網路實施的兒童性剝削及相關犯罪。

目前案件仍處於司法程序中，張德興尚未被判定有罪。根據美國法律，在法院作出有罪裁決之前，被告依法享有無罪推定。

案件編號為26-cr-60254，由美國佛羅里達南區聯邦地區法院處理。

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