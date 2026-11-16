美國Medicare紅藍卡調整12月7日截止　漏看4大細節醫療恐多付萬元

眼下已經進入11月中旬，對於生活在美國、持有聯邦醫療保險（Medicare，華人俗稱「紅藍卡」）的長者以及家有老人的家庭來說，一年中最重要的一件事已經進入倒計時——2027年度紅藍卡開放註冊期（Open Enrollment）自2026年10月15日起至2026年12月7日正式截止。



很多老人覺得自己現在的醫保用得挺順手，每年自動續保就行了，根本不用折騰。但據CBS News 11月11日報道，多位醫療保險專家近期紛紛發出提醒：

哪怕你對今年的計劃非常滿意，也千萬別做「甩手掌櫃」，一定要在12月7日之前重新核對一遍2027年的保障條款。

因為保險公司的保費、處方藥清單以及合作醫生網絡每年都在動態調整，稍不留神，明年看病拿藥就可能多掏一大筆冤枉錢。

按照美國聯邦醫療保險的規則，每年的10月15日至12月7日是法定的年度計劃調整窗口期。在這段時間裡，符合條件的參保人可以自由更換不同的Medicare Advantage（優勢計劃）、調整Part D處方藥保險，或者在傳統紅藍卡（Original Medicare）和優勢計劃之間進行轉換。所有在12月7日前敲定的調整，都將於2027年1月1日起正式生效。

符合條件的老人在截止日前，可以自由更換不同的醫療計劃（Unsplash@Vitaly Gariev）

在實際選擇中，不少華人長者最容易糾結的，就是「傳統紅藍卡」和「優勢計劃」到底該選哪一個。傳統紅藍卡主要由Part A住院保險和Part B醫療保險組成，參保人通常會額外搭配購買Part D處方藥保險，並在符合資格時申請Medigap補充保險。

它最大的優勢是就醫自由度極高，全美絕大多數接受紅藍卡的醫院和專科醫生都能直接看，不需要轉診。而優勢計劃則由私人保險公司打包提供，往往把住院、門診、處方藥甚至部分牙科、眼科福利整合在一起，月保費看起來更低，但它通常設有嚴格的醫生和醫院網絡限制，做一些檢查或看專科前，往往需要保險公司事先授權。

因此，如果老人平時經常需要看專科醫生、患有慢性病需要長期服藥，或者有特殊治療需求，在轉換計劃前一定要格外謹慎。

這裡還有一個很多人容易忽略的「隱形門檻」：如果你目前使用的是優勢計劃，明年想轉回傳統紅藍卡並重新購買Medigap補充保險，並不一定能順利獲批。根據所在州的法規和個人健康狀況，部分保險公司可能會要求進行健康核保，進而導致保費大幅上漲，甚至直接拒保。

在12月7日截止日期到來前，無論你打不打算換計劃，專家都建議花上十幾分鐘，重點核對以下四個核心問題：

1. 每月的保費有沒有悄然上漲；

2. 平時長期服用的處方藥，明年是否還在保險公司的承保目錄裡，自付比例有沒有變高；

3. 自己習慣去的家庭醫生、專科醫生以及常去的醫院，明年是否依然留在合作網絡內；

4. 不能只盯著每月交多少保費，還要把年度自付額（Deductible）、每次看病的共付額（Copay）以及全年的自付費用上限算在一起，評估全年的實際醫療總成本。



大家可以通過Medicare官方網站的Plan Finder工具進行比對，遇到關鍵的手術或長期用藥，最好直接打電話向保險公司和醫生診所雙重確認。

如果不小心錯過了12月7日這個大限，也先別慌。對於已經加入Medicare Advantage優勢計劃的參保人，2027年1月1日至3月31日之間還有一次專門的開放註冊機會，屆時可以更換另一項優勢計劃，或者乾脆退出優勢計劃、恢復傳統紅藍卡並按規定補買Part D處方藥保險。

不過，這並不是面向所有紅藍卡持有者的全面開放期，調整權限有限。當然，如果老人因為搬家跨州、失去原有僱主保險等特殊生活變故，也可以隨時申請「特別註冊期」進行調整。

醫療保險直接關係到長者未來一整年的就醫體驗和家庭財務負擔，尤其是對於英語溝通不太方便、需要找華人醫生看診的長輩而言，提前核實清楚醫生網絡和藥費報銷細節顯得尤為重要。

距離12月7日只剩不到一個月的時間，建議大家千萬不要拖到最後幾天才聚集辦理，以免系統擁堵或來不及向醫生核實。如果拿不準主意，除了讓子女幫忙上網查詢，也可以直接撥打Medicare官方熱線1-800-633-4227（1-800-MEDICARE），或者聯繫各州免費的「州醫療保險援助計劃」（SHIP）尋求一對一的免費指導。

延伸閲讀：美國亞裔老伯「連墮3次網戀騙局」賠光積蓄 冥頑不靈令家人崩潰

+ 1

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】