三藩市四口之家年賺23.5萬美元　為何仍需政府托育資助才能存活？

最近，《紐約時報》報道了一對三藩市夫妻：兩人都有體面工作，有自己的房子，養著兩個孩子。



一家四口人，家庭年收入接近23.5萬美元（約184萬港元）——放在美國大多數地方，這已經是令人羨慕的中產天花板。可他們買菜要比價、牛奶要省著喝、孩子吃剩的飯丈夫要負責掃尾，甚至每年回日本探望親人的機票，都開始猶豫要不要省。

更讓網民炸鍋的是：

這樣的家庭，居然還符合政府免費托育補貼的資格。

先別急著罵「薅羊毛」，把賬攤開算完，你會發現真正荒誕的不是這家人，而是那條看不見的「斬殺線」。

這筆錢到底花哪兒了

先看收入：36歲的John在市政府做治療師，年薪約13.5萬美元；39歲的妻子Natsumi是兒科護士，因為家裏有年幼的兒子需要照顧，目前只做兼職，兩人加起來，年收入略低於23.5萬美元。

註：圖中的32.5萬美元，指的是三藩市四口之家獲得50%托育費用補貼的最高收入門檻，並非夫妻的實際收入。

關鍵前提是：這是稅前數字，扣掉聯邦所得稅、加州所得稅、社保稅和醫療保險稅，真正能支配的錢先縮水一大截。

再看支出：三年前，夫妻倆在三藩市西部花130萬美元買下一套約111平方米的房子，每月房貸6400美元——還沒買菜、沒加油，錢先給銀行了。

兩輛車每月貸款加保險加油約2200美元；手機和家庭網絡每月300美元，光這三項，每月就8900美元，一年10.68萬美元。

吃飯呢？每周超市採購超過150美元，一年至少7800美元，每月650美元往上。

住房、車、通信、買菜，合計每月至少9550美元——注意，這是稅後錢，後面還有房產稅、房屋保險、維護費，兩個孩子的衣服尿布醫療，以及人壽保險、退休儲蓄、大學教育基金。

所以這家人的「精打細算」是真的：去超市要挑打折的，牛奶省著喝，孩子剩飯捨不得扔——因為對稅後月入和月支出賬本而言，23.5萬這個數字，沒有聽起來那麼寬裕。

補貼線內外：兩種家庭

爭議的核心在這裏：他們家符合三藩市今年大幅擴大的托育補貼標準。

據市政府口徑：

四口之家年收入低於約23萬至23.5萬美元（約為地區收入中位數的150%），孩子可享受免費托育或學前教育；

即便年收入到31萬至32.5萬美元（約200%中位數），仍可拿到一半托育補貼。



John夫妻剛好壓在免費線以內，4歲的女兒因此進入免費學前教育。

政策的設計意圖很清楚：三藩市希望用托育福利，把有孩子的中產家庭留在這座城市——而不是讓他們因為養娃太貴而搬走。

但請注意這句話的另一面：補貼線以內的人被「留下來」了，線上的人呢？

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什麼是「斬殺線」

「斬殺線」是中文網路對美國福利懸崖（benefits cliff）的俗稱，聽起來很兇，但道理確實很兇。

美國的托育、醫療補助、食品券、住房補貼，大多按「收入線」一刀切，問題在於：線是硬的，福利是整塊掉的。

舉個示意例子：假設托育市價一年2萬美元，你家年收入23.4萬，免費，省2萬；收入漲到25萬，仍在半補貼檔，省1萬；可一旦某種福利是「過線清零」的設計，你多賺的那2萬，可能正好等於你失去的福利——邊際收入不增反減，「多賺不如少賺」。

三藩市的托育補貼還算溫和，做了免費/半價兩檔緩衝，真正「斬殺」最狠的是聯邦層面的福利：Medicaid、SNAP、住房券等，很多存在「過線即清零」的陡峭懸崖，被夾在中間的，恰恰是那些「收入不算低、又扛不起城市賬單」的中產家庭。

所以這家人不是「富人在裝窮」，他們是剛好站在線內——而這條線之所以存在，是因為三藩市已經把「留下來」這件事，定價定到了一條線上。

三藩市到底有多貴

三藩市的價格標籤，這兩年又刷新了。

據最新市場數據，三藩市兩居室月租中位數已逼近6300美元，全美最高，比紐約還高近900美元；一居室均價也衝到4000多美元，AI熱潮推高租金，房東「逐客令」式漲價頻上新聞。



想買房？一套獨棟住宅的價格中位數早已超過200萬美元，在這個價位下，科技公司的高薪人群或許還能從容，但城市裏大量收入普通、卻每天必須在這裏上班的人，正被一點點擠向邊緣。

三藩市獨棟住宅售價中位數已超過200萬美元。（Unsplash@Joshua Sortino）

這也是市長Daniel Lurie推動擴大托育補貼的動機——他本人與Levi's背後的Haas家族關係密切，2024年競選市長時個人投入近900萬美元，上任後宣佈只領1美元年薪。

如今他力推的政策，讓年收入最高32.5萬美元的四口之家也可能拿一半托育補助。

一個富豪市長，用福利留住中產——聽起來諷刺，卻也說明：連三藩市自己都清楚，這座城市正在把「不算窮」的家庭逼到福利名單上。

網民在吵什麼

報道傳到Reddit三藩市討論區，爭議迅速分成幾派。

第一派盯著開支：兩輛車每月2200美元，被認為是「貴得離譜」，有人直言，這家人收入不低，某些消費選擇已經超出了他們輕鬆承擔的範圍。



第二派盯著探親：看到他們可能因為省錢減少去日本看親人的次數，有人吐槽「看來不能經常去日本了，太慘了」；立刻有人反駁——妻子的家人在日本，這是探望親人不是度假，一年回去一次並不奢侈。



第三派吵得最兇：沒孩子的人，憑什麼為別人的生育選擇付款？反過來，有人願意用稅款支持下一代——等我們老了，維持社會運轉的就是今天這些孩子。



第四派最冷靜：一位網民說自己完全支持普惠托育，但厭倦了高收入家庭做昂貴選擇後，再把自己描述成「艱難度日的中產」，三藩市還有更多收入更低的家庭，他們的故事更值得被報道。



這四派沒有誰全對，但它說明：關於「誰該被幫助」，美國社會自己也在打架。

高薪是入場券不是終點

把賬算完，結論其實很簡單，這對夫妻不算窮——在任何意義上都不算。

但他們也沒有「過得舒服」，因為三藩市給中產定的價，已經高到「體面生活」需要靠福利托底才能維持。

真正的矛盾不在他們，在結構：收入線，成了城市裏的「斬殺線」——線內靠補貼勉強留下，線外靠自己硬扛，再往上，又進入另一個稅檔和福利空窗。

對準備赴美留學、未來可能留美工作的讀者，這件事最有用的部分是賬本思維：看收入，永遠先看稅後；看城市，永遠先看房價和租金佔收入的比；看福利，永遠先看收入線在哪、跨線後失去什麼。

高薪只是入場券，不是終點——把三本賬都算清楚，才知道一個城市到底適不適合你留下來。

你覺得這對夫妻是被三藩市壓得太緊，還是選擇了一種太貴的生活方式？如果是你，年入近23.5萬美元，會留在三藩市養兩個孩子，還是搬去生活成本更低的州？

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