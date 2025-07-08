到包養網站買春！大叔揭少女未成年　拒交易仍捱告　1原因免入獄

知道自己觸犯法例，及時抽身都未必「甩難」！台灣高雄1名中年男子瀏覽包養網站，約定1名女子以1萬新台幣（約2,500港元）進行性交易，但雙方見面時，男子發現少女未滿16歲，雖然他當場懸崖勒馬，甚至支付5,000新台幣（約1,250港元）「車馬費」安撫情緒，但他載少女回家時被對方母親撞見，少女母親氣得報警提告。男被告賠償和解，獲少女家屬原諒，終「引誘使少年為有對價性交行為未遂」罪成，被判6個月有期徒刑，但緩刑2年。



鄭男發現少女外貌青澀，於是詢問歲數，驚悉對方未滿16歲，嚇到拒絕交易。（AI生成圖片）

驚揭少女未滿16歲 立即拒絕性交易

台媒於7月報道，案件在高雄地院進行審理，案發2024年9月，涉案42歲鄭姓男子透過包養網站聯絡1名女子，雙方約定以1萬新台幣（約2,500港元）到汽車旅館性交易。雙方如期先到便利店見面，鄭男發現少女外貌青澀，於是詢問歲數，驚悉少女未滿16歲，嚇到拒絕交易，甚至支付5,000新台幣（約1,250港元）「車馬費」安撫少女情緒。

鄭男事後捱告，願意向少女一方作出賠償，以換取緩刑。（AI生成圖片）

少女母親驚悉事件怒告

鄭男沒和少女發生關係，甚至駕車接載對方回家，但抵返住所樓下時，剛巧撞見少女母親，詢問下才知道女兒竟上網援交，氣得報警提告。

被告賠錢免入獄

鄭男在澄清自己沒有觸碰過少女，不可能進而發生性行為。法官考慮到被告犯案後態度尚可，承認相約性交易，並向少女一方賠償，雙方達成和解，少女家屬也請求給予緩刑，裁定「引誘使少年為有對價性交行為未遂」罪名成立，判囚6個月，但緩刑2年，同時接受2場法治教育，全案仍可上訴。

（綜合）