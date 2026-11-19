今年8月，紐約曼哈頓下東城發生了一起令人震驚的警察開槍事件，一名54歲華裔男子在公寓樓內手持菜刀，與趕來處理報案的警察發生對峙，最終中槍身亡。



更令人唏噓的是，警方趕到現場前，這名男子剛剛砍傷了自己75歲的父親，老人頭部受傷，曾跑去向樓上鄰居求救。

時隔近三個月，紐約州總檢察長辦公室於11月13日正式公布了4段警員隨身攝像機拍攝的現場影片，讓外界得以更清楚地了解這場致命衝突的經過。

官方公佈四名警員的執法影片還原了事情經過：

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事情發生在8月16日下午4時左右，地點位於曼哈頓下東城律勞街（Ludlow Street）126號的一棟公寓樓。

警方當時連續接到多通911報警電話，稱樓內有人持刀傷人。幾名警員趕到現場後，立即進入大樓查看情況。他們很快發現，樓梯間竟留有一道明顯的血跡，一直延伸向樓上。

根據最新公布的影片，四名警員沿樓梯向上搜索，當行至二樓與三樓之間時，發現54歲的華裔男子陳偉（Wei Chan，音譯）出現在上方樓梯平台。

當時，他手中拿著一把大型菜刀。警員立即提高警戒，反覆用英文要求他露出雙手，並放下手中的武器。

據當地媒體對執法錄像的描述，警員至少五次喊出「Show me your hands」（讓我看到你的手），而陳偉似乎也作出了回應，聲音聽起來像是在說「OK」。

然而，雙方的溝通並沒有讓局勢緩和。

影片顯示，警員隨後開始沿樓梯後撤，陳偉卻仍然右手持刀，從上方樓梯快速向下走來，逐漸逼近警察所在的位置。

隨著雙方距離縮短，現場警員拔出武器，隨後響起一連串槍聲。

中槍後的陳偉沿樓梯滾落，最終倒在二樓平台附近。影片還顯示，他倒地時手中仍握著那把菜刀。

涉事疑兇所持菜刀。（NYPD）

從公布的畫面來看，現場四名警員中有三人手持手槍，另一人則持有電擊槍。陳偉隨後被緊急送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），但最終因傷勢過重死亡。

而在這場衝突發生之前，陳偉75歲的父親陳祥（Cheung Chan，音譯）已經受傷。

警方確認，老人頭部有一處刀傷，是其兒子所致。根據ABC7當時的報道，老人受傷後曾跑到樓上的鄰居處尋求幫助。老人同樣被送往醫院救治，警方當時表示，他的傷勢預計不會危及生命。

至於父子倆究竟因為什麼事情發生如此激烈的衝突，警方並未公布明確原因。紐約市警察局此前還透露，陳偉沒有已知的紐約市警犯罪記錄，但警方掌握有與他相關的精神健康記錄。

事實上，案發當時，警方開槍的場面也讓附近居民受到不小驚嚇。

ABC7曾採訪一對正在紐約度蜜月的巴西夫婦，他們原本只是路過附近拍照，卻意外目睹了警方和救護人員將傷者從大樓內抬出的場景。

其中一人回憶，最初還以為街上有人打架，後來才意識到情況遠比想象中嚴重。事發後，紐約市警察局展開內部調查，紐約州總檢察長辦公室也於8月19日正式介入。

11月13日，州總檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室公開了四名執法人員隨身攝像機拍攝的錄像，完整呈現不同警員視角下的部分現場經過。

州檢察長辦公室表示，公布錄像的目的是提高調查透明度，讓公眾了解警員開槍前究竟發生了什麼。

但官方同時強調，公開影片不代表已經認定警方開槍合法，也不代表警員存在違法行為。

目前，特別調查處（OSI）仍在調查此案，最終是否涉及刑事責任，尚未作出決定。

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