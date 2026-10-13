落毒害同事全家　加州華裔工程師只判緩刑　受害者怒公開投毒影片

一場發生在美國華人職場、持續近兩年的惡意投毒案，如今再次引發關注！



華人女工程師被華人同事長期偷偷投毒，險些喪命。她靠自己安裝的針孔攝像機，拍下了同事往水瓶裏投放有毒物質的全過程。

然而，令人難以置信的是，投毒者最終僅獲得緩刑，如今竟然還要申請撤銷重罪定罪！面對這樣的結果，受害者終於決定公開當年拍下的投毒影片，讓外界親眼看看，這名同事究竟做了什麼。

受害的華人工程師Rong Yuan向媒體公布了遭華人同事David Xu往水瓶投毒的影片：

+ 2

據The San Francisco Standard報道，曾在伯克利工程與研究公司（Berkeley Engineering and Research，簡稱BEAR）擔任化學工程師的徐某（David Xu），已經向阿拉米達縣高等法院提出申請，要求撤銷此前的重罪定罪。

聽證會於當地時間10月12日上午9點，在阿拉米達縣高等法院109號法庭舉行。

對於當年的受害者、華人女工程師Rong Yuan（袁蓉，音譯）而言，這意味着一場持續近十年的噩夢，可能還遠遠沒有結束。

她表示，當年的投毒事件給身體造成了長期傷害，至今無法從事全職工作。而那個險些奪走她生命的人，不僅沒有受到她認為應有的懲罰，現在還可能進一步擺脫重罪定罪帶來的影響。

她最擔心的是，如果法院批准申請，未來的僱主在普通背景調查中可能無法發現徐曾因投毒被定罪的事實。

為了阻止對方撤銷定罪，她決定公開當年拍下的監控錄像，讓更多人知道究竟發生過什麼。她說：

這個法律體系已經辜負了我，這是我最後的手段。

現年50歲的袁女士與徐某都從事冶金及材料科學相關工作。兩人曾先後在加州大學伯克利分校材料科學教授Robert Ritchie的實驗室取得博士學位。

2017年1月，袁女士進入伯克利工程與研究公司工作。這是一家提供工程諮詢、技術分析及專家證人服務的公司。當時，徐某是公司唯一的材料表徵專家。

袁女士回憶，兩人第一次接觸就不太愉快。徐告訴她，不允許她使用公司的材料表徵實驗室。

加州華裔工程師David Xu被捕後遭控企圖謀殺等三項重罪。（Berkeley Police）

袁女士當時就覺得奇怪，因為這些設備正是她熟悉的專業領域。她告訴對方，自己不僅會使用這些儀器，甚至還維修過。不過，她並沒有因此與徐發生進一步衝突，而是決定儘量避免工作交集。

她當時根本沒有想到後面事情會多麼失控。

延伸閱讀：蛇蠍心腸！美29歲網紅毒害64歲富豪未婚夫 保釋後竟剪斷腳鐐再犯

+ 2

入職僅僅幾個星期後，袁女士就開始出現奇怪的身體症狀。起初只是乾嘔、脫髮，後來越來越嚴重。

2017年7月的一天早晨，她起牀後喝了幾口水瓶裏的水，身體突然出現極其難受的反應。她回憶，當時感覺自己快要死了，最後是一名鄰居將她緊急送往醫院。同年10月，類似情況又發生了兩次。然而，醫生始終找不到明確原因。

隨着時間推移，她開始頻繁嘔吐，嘴裏持續出現酸味，身體狀況不斷惡化。她先後看過多名專科醫生，做過各種檢查，甚至懷疑自己得了胃癌，但胃鏡檢查沒有發現異常。她還專門飛回中國尋求治療，希望找到病因。

到了2018年年底，她已經多次住院，連正常上班都成了問題。擔心女兒患上不治之症，袁女士的父母也從老家飛到美國陪伴照顧。

而就在她不斷尋找病因時，那個真正知道原因的人，卻還在辦公室裏表現得十分關心她。

2018年11月27日，袁女士因為再次嚴重嘔吐，給同事發電郵表示當天無法到辦公室工作。徐回覆說：

你應該在家辦公，直到身體好轉。沒必要急着來公司。

他還提出一個解釋：辦公室可能存在霉菌問題。

真正讓袁女士開始懷疑有人在水中動手腳的，是2019年1月的一件事。當天，她在辦公室喝了一口放在桌上的水，又出現了那種熟悉的、彷彿即將死亡的感覺。

當天晚上，她的母親也喝了這個水瓶裏的水，發現味道異常發酸。

這一次，袁蓉開始意識到問題出在水裏，她決定自己尋找證據。

她從網上購買了一台小型針孔攝影機，悄悄安裝在辦公室桌子附近。



2019年2月11日，她把攝像頭固定在桌子旁的牆上。當天上午11點04分，鏡頭拍到徐出現在她的辦公桌前，伸手接近放水瓶的位置。

由於水瓶不完全處於鏡頭範圍內，這段畫面尚不能完整顯示他做了什麼。但3月4日拍到的另一段影片，終於揭開了真相。

畫面顯示，徐來到袁女士的辦公桌前，從一個白色小容器中向她的水瓶倒入某種物質。大約30秒後，他再次返回，轉動了水瓶，然後離開。

負責案件的伯克利警察局兇殺案組警探Jennifer Wilson後來表示，如果袁女士沒有自己取得證據，恐怕根本沒有人會相信職場發生這樣惡劣的事件。

警方調查發現，徐涉嫌在一年多時間裏，多次向袁女士的食物和飲用水中投放鎘（Cadmium）。

徐某向袁女士的水瓶下毒。（FaceBook@CBS News影片截圖）

鎘是一種具有毒性的重金屬，長期或大量接觸可能損害腎臟、骨骼等器官，也被認定具有致癌性。而袁女士水瓶裏的鎘含量，最高達到美國聯邦飲用水標準限值的350萬倍。

警方後來發現她父母的血液中也檢測出鎘超標，原因是袁蓉的媽媽有時給全家煮飯時候，使用了女兒水瓶中的水。

2019年3月，警方逮捕了徐某。同月28日，阿拉米達縣地方檢察官辦公室提出包括預謀謀殺未遂，以及兩項重罪投毒罪。

案件在當年迅速引發關注。然而，接下來發生的事情，卻讓袁女士更加難以接受。

延伸閱讀：美國北卡大學槍擊案 射殺華裔教授疑犯齊太磊因精神錯亂被判無罪

+ 3

徐被捕後，聘請了刑事辯護律師。辯方將案件描述為一起「孤立的工作相關事件」，並提交了11封親友支持信，為他爭取保釋。

法院最初設定了200萬美元保釋金。徐獲准保釋後，接受GPS電子監控，但行動限制隨後不斷放寬，從獲准接送女兒參加課外活動，到解除居家監禁。2022年4月，他甚至已經可以在美國境內自由旅行，而案件仍未完成審理。

2023年，主張減少監禁的Pamela Price出任阿拉米達縣地方檢察官。隨後，檢方與徐達成了一份頗具爭議的認罪協議。

根據協議，徐只需對一項重罪投毒指控作出不抗辯答辯，謀殺未遂等其他嚴重指控不再追訴，處罰僅為一年緩刑。



2024年3月，案件終於進入量刑階段。連負責審理的法官Kimberly Colwell都認為，這份協議實在過於寬大，最終將緩刑期從一年延長至兩年，但徐仍未被判處長期監禁。

法官還特別警告他：

永遠不要再碰任何毒物。

2024年11月，檢察官Pamela Price被選民罷免，她任內一些被認為過於寬大的認罪協議也是爭議焦點之一。

對於袁蓉而言，這場投毒造成的傷害遠沒有結束。她表示，自己的健康狀況至今未能完全恢復，無法從事全職工作。

她曾向法院要求近50萬美元賠償，最終卻只獲得7,058美元。因為法院在決定賠償金額時，參考了徐的律師提交的一份毒理學專家報告。該報告認為鎘中毒不會造成長期健康影響，但受害人袁女士對此強烈質疑。

她也曾考慮繼續提起民事訴訟，但考慮到訴訟費用高昂、耗時漫長，而且即使勝訴也未必能拿到賠償，最終選擇放棄。

袁蓉後來發表研究論文，記錄一家三口的長期健康狀況，並將論文獻給2025年去世的父親。父親去世時78歲，死因為心力衰竭。袁蓉回憶，父親過去身體一直不錯，每天能步行六英里，但到了生命最後階段，已經臥床不起，無法正常進食。袁蓉認為，這場投毒事件給整個家庭帶來了難以彌補的傷害。

2026年3月，徐完成了兩年緩刑，隨後依據加州法律申請撤銷重罪定罪。

根據加州法律，符合條件的被告完成緩刑後，可以申請撤銷定罪。雖然這不意味着犯罪記錄被徹底刪除，但可能讓未來的普通僱主更難在背景調查中發現這段歷史。

這正是袁蓉最擔心的事情。一個曾經長期向同事投毒的人，如今不僅免於長期監禁，甚至還有機會擺脫重罪定罪帶來的影響。

目前，地方檢察官辦公室已經對徐的申請提出異議，但如果他符合相關法律條件，法院可能必須批准。

袁女士親自出席10月12日的聽證會，並首次公開當年的監控錄像，希望更多人了解這起案件。

（編按：阿拉米達縣高等法院已於2026年10月12日的聽證會上，不顧檢方反對，正式裁定批准徐某撤銷其重罪定罪（Expungement）。）



看完這起案件，實在令人氣憤，更讓人感到難以釋懷。加州法律為完成緩刑的人提供重新開始的機會，但受害者失去的健康、被打亂的人生，又該如何重新開始？



相關閲讀：華人女教師LAX機場被多名便衣強行帶走 現場不斷高喊：幫我打911

+ 12

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

