11月18日，美國眾議院民主黨舉行領導層改選，出生於中國台灣的華人國會議員劉雲平（Ted Lieu）正式當選眾議院民主黨黨團主席（House Democratic Caucus Chair），成為美國國會兩大政黨歷史上，首位擔任這一職務的亞裔美國人。



這意味著，57歲的劉雲平如今已經躋身美國眾議院民主黨的最高領導層，成為該黨在眾議院排名第四的領導人物。

美國眾議院民主黨華裔領袖劉雲平。（Reuters）

不過，相比他的政治成就，更讓不少華人感慨的，是他背後的移民家庭故事。

誰能想到，這位如今在美國國會擁有重要影響力的政治人物，小時候竟然跟著父母住過地下室，家裡最初的收入，甚至來自跳蚤市場擺地攤。

從一個靠擺攤維持生計的普通移民家庭，到兒子成為國會領導人，這段經歷跨越了整整兩代人。

劉雲平1969年出生於台北，3歲多時隨家人移民美國。

在他近日發布的一段影片中，他回憶了父母當年初到美國的艱難生活。

劉雲平表示，1965年美國通過的《移民與國籍法》改變了自己一家人的命運，使父親劉天擎（George Lieu）有機會來到美國尋找新的生活。

父親剛到美國時幾乎一無所有，住在一間連淋浴設備都沒有的小公寓裡，平時只能用毛巾擦洗身體，靠洗碗和各種體力工作維持生活。

大約三年後，母親帶著年幼的劉雲平來到美國，一家人終於在俄亥俄州克利夫蘭團聚。

美國眾院民主黨黨團主席劉雲平發佈的一段回憶錄影片：

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但他們當時仍然沒有能力租下一套像樣的房子，只能住進別人家的地下室。為了養家糊口，父母開始在當地跳蚤市場擺攤，出售禮品和首飾，賺取微薄的收入。

後來，夫妻倆一點點攢錢，終於開出了自己的第一家禮品店。生意慢慢擴大，最終發展成六家門店。為了經營生意，父母幾乎全年無休，劉雲平和弟弟從小也要到店裡幫忙。

正是在這樣的家庭環境中，兩個孩子逐漸長大，並且都接受了良好的高等教育。劉雲平後來考入史丹福大學（Stanford University），取得計算機科學和政治學學位，之後又進入佐治城大學（Georgetown University）法學院深造，成為一名律師；他的弟弟則成為了一名醫生。

大學畢業後，劉雲平選擇加入美國空軍，擔任軍法官，先後服現役4年，並在空軍預備役繼續服役多年，最終於2021年以上校軍銜退役。

與此同時，他也開始進入政壇。

2002年，劉雲平當選加州託倫斯市議員，隨後進入加州州眾議院和州參議院。2014年，他成功當選聯邦眾議員，並於2015年正式進入美國國會。

2023年，他成為眾議院民主黨黨團副領導人，已經是當時眾議院民主黨領導層中職位最高的亞裔議員。

如今，隨著2026年中期選舉結束，民主黨重新取得眾議院多數席位，劉雲平又在11月18日的黨內改選中獲得進一步晉升。他新當選民主黨黨團領導人，主要負責主持黨團會議、協調議員之間的工作，並參與黨內重要事務的組織與決策。

劉雲平本人也有著鮮明的政治立場。他長期關注人工智能、氣候變化、移民權益和退伍軍人事務，也是特朗普（Donald Trump）政府的公開強硬批評者，曾參與推動特朗普第二次彈劾案。

在18日發布的正式聲明中，他表示，能夠成為眾議院民主黨黨團歷史上第一位亞裔領導人，自己深感謙卑與榮幸。

他還特別提到，新一屆國會民主黨領導團隊將呈現更加多元的族裔與性別背景，並表示將盡全力幫助民主黨議員服務選民、推動政策落實。

不過，對於劉雲平而言，這場政治上的勝利，也留下了一個永遠無法彌補的遺憾。他的父親已在今年早些時候因晚期帕金森氏症去世，沒能親眼看到兒子創造歷史的這一刻。

在近日發布的影片中，劉雲平還提到了另一位剛剛經歷喪父之痛的民主黨新科議員理查德奧赫達（Richard Ojeda）。奧赫達在11月3日的中期選舉中贏得北卡羅來納州聯邦眾議員席位，成為該州首位當選聯邦國會議員的西裔人士。

民主黨新科議員奧赫達。（Reuters）

他的父親同樣長期受到帕金森氏症折磨，但幸運的是，老人堅持到了兒子勝選的那一天，親耳聽到了兒子向他報告這個好消息。幾天後，老人便離開了人世。

劉雲平表示，他相信兩人的父親此刻都在天堂看著他們，為兒子能夠進入美國國會而感到驕傲。

影片最後，劉雲平特別談到了中文裡一個熟悉的詞語——美國。他說，美國的中文名字「Mei Guo」，字面上就是「美麗的國家」。

對於父母當年遠渡重洋、從地下室和跳蚤市場開始打拼的經歷，他始終沒有忘記。在他看來，正是美國曾經給予普通移民家庭的機會，讓自己有可能從一個移民家庭的孩子，走到今天的位置。

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