英國一名女子深夜開車行經山路時，不慎衝出彎道，連人帶車墜落約76米深的山谷。幸好她的iPhone自動偵測到車禍，馬上撥打緊急電話求救，讓救難人員及時趕到，成功救回女子一命。



據《太陽報》（The Sun）報導，住在利物浦（Liverpool）的西多斯卡（Natalia Sidorska）去年6月某晚獨自開車兜風，行經北威爾斯著名的馬蹄鐵山口（Horseshoe Pass）時，因天色變暗，加上遇到轉彎處來不及轉動方向盤，整輛車直接衝出道路墜落谷底。

西多斯卡回憶，當時車窗玻璃四散飛濺，她被甩到後座下方，滿身鮮血。而且當時車子開始冒煙還出現燒焦味，當時女子心想，自己可能要就此與家人永別，但還是拖著受傷的身體爬出殘骸。果不其然，她離開沒多久後，車子就突然爆炸、陷入火海。

一名路過的電單車騎士發現火光後上前查看，救難人員也陸續抵達。原來她本來固定在儀表板上的iPhone 16 Pro Max，偵測到發生車禍，已經自動打緊急電話求救。因為即時被送往醫院治療，西多斯卡才保住一命，沒有釀成更嚴重的傷害。

雖然她的左腳踝嚴重脫臼，後來也接受多次手術，她仍非常感激自己能死裡逃生。她表示，不僅自己奇蹟生還，連那支救命的iPhone也毫髮無傷，至今仍在使用。回想這場驚險的車禍，她感嘆自己原本可能再也見不到兒子，所幸手機及時發出求救訊號，才讓她有機會再次回到家人身邊。

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