阿蘇直升機事故搜救關鍵曝光　iPhone「救命功能」開啟可自動報警

蘋果（Apple）公司iPhone自14系列起搭載的「車禍偵測」功能，實際使用成功挽救不少生命，而日本阿蘇火山觀光直升機失聯事件中，機上乘客手機也曾因偵測到劇烈撞擊自動向消防單位發出通報。



根據蘋果官網說明，該功能需搭載iOS 16或以上版本的iPhone 14或後續所有機型，只要Apple Watch或附近的iPhone能連上網絡就有機會自動撥打緊急電話。系統透過網際網路聯絡緊急服務，包含行動網路、Wi-Fi通話，或在特定機型下使用衛星連線，即便事故地點偏遠、沒有行動訊號的區域，手機仍可透過衛星傳送求救訊息。

蘋果公司iPhone自14系列起搭載的「車禍偵測」功能，實際使用成功挽救不少生命。（示意圖/unsplash@abeso）

據美國媒體《哈芬登郵報（Huffpost）》指出，iPhone透過加速度計（Accelerometer）、陀螺儀、麥克風與氣壓計等多種感測器，分析是否出現重大撞擊力道。一旦系統判定可能發生嚴重車禍，手機畫面會跳出警示並倒數10秒，讓使用者手動取消通報或直接撥打緊急電話，以避免誤觸求救機制。

若使用者未在警示時間內回應，iPhone會再倒數30秒後自動撥打當地的緊急救助電話，同時將即時定位資訊傳送給救援單位。若事先設定緊急聯絡人，也會同步分享位置，讓親友第一時間掌握狀況。

多名第一線醫護與救難人員證實該功能在實務上確實發揮關鍵作用。西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）護理師表示，當傷者失去意識、無法自行求救時，時間往往決定生死。消防人員也指出，系統提供的GPS坐標相當精準，有助於迅速抵達現場，雖偶會出現誤報，但救援人員普遍認為，誤報造成的影響遠不及錯失真正緊急事故的風險。

