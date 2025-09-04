美國16歲少女開車睡着撞樹頸椎骨折昏迷　全靠iPhone偵測功能生還

美國賓夕法尼亞州一名16歲少女開車時不小心睡着，導致所開的小貨車撞向附近電線桿與樹，整個人受困在車內、陷入昏迷。



幸好身上iPhone 14偵測到異常，自動幫忙打電話報案，讓急救人員及時找到她，才能保住性命。

iPhone 14附有車禍偵測功能，能自動撥打緊急電話。（示意圖，felix-fischer/unsplash）

事件8月2日發生在賓夕法尼亞州哈德利區（Hadley），16歲少女琳賽（Lindsay）的母親蘿拉（Laura Leskovac）表示，女兒當時開車送朋友回家，送完朋友後突然覺得很睏，結果不小心在開車途中睡着。

當琳賽被卡在車內陷入昏迷時，幸好有iPhone 14的車禍偵測功能，自動撥打電話通報911，當她恢復意識時，發現手機中傳出接線員的聲音。

蘿拉表示：

琳賽一定是被接線員的聲音喚醒的，他們告訴她，她的手機已經和他們通話了22分鐘，靠著手機技術才讓救援人員找到她。

嚴重車禍導致琳賽身受重傷，包含雙腿和頸椎骨折，目前正在醫院接受治療並且康復中。家屬已在募款網站GoFundMe上開啟活動，希望琳賽的故事除了提醒大家千萬不要疲勞駕駛，也要確保手機有開啟相同功能。

