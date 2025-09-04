美國16歲少女開車睡着撞樹頸椎骨折昏迷 全靠iPhone偵測功能生還
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國賓夕法尼亞州一名16歲少女開車時不小心睡着，導致所開的小貨車撞向附近電線桿與樹，整個人受困在車內、陷入昏迷。
幸好身上iPhone 14偵測到異常，自動幫忙打電話報案，讓急救人員及時找到她，才能保住性命。
點圖放大瀏覽更多涉事照片：
+3
事件8月2日發生在賓夕法尼亞州哈德利區（Hadley），16歲少女琳賽（Lindsay）的母親蘿拉（Laura Leskovac）表示，女兒當時開車送朋友回家，送完朋友後突然覺得很睏，結果不小心在開車途中睡着。
當琳賽被卡在車內陷入昏迷時，幸好有iPhone 14的車禍偵測功能，自動撥打電話通報911，當她恢復意識時，發現手機中傳出接線員的聲音。
蘿拉表示：
琳賽一定是被接線員的聲音喚醒的，他們告訴她，她的手機已經和他們通話了22分鐘，靠著手機技術才讓救援人員找到她。
嚴重車禍導致琳賽身受重傷，包含雙腿和頸椎骨折，目前正在醫院接受治療並且康復中。家屬已在募款網站GoFundMe上開啟活動，希望琳賽的故事除了提醒大家千萬不要疲勞駕駛，也要確保手機有開啟相同功能。
【延伸閱讀】女司機「出停車場即暴衝」釀嚴重車禍！攔腰狂撞電單車再直衝入食店（點圖放大瀏覽）：
+10
2中國女子遭列車撞死 神戶政府終認「殺人平交道」有缺憾將重修馬來西亞野生小象遭撞死 母象欲救無從 發狂撞肇事貨車｜有片4架超跑奧地利山路相撞 車價總值近6千萬 英媒：全年最貴車禍馬來西亞大學生遭追撞3死1傷！女子車停路邊「陶醉唱跳」畫面瘋傳
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】