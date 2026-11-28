台灣網紅YouTuber愛里2017年遠赴泰國接受變性手術，近日拍片分享手術及術後恢復過程的血淚史。



曾於2017年遠赴泰國接受變性手術的網紅YouTuber愛里，近日透過影片回應網友提問「變性手術完很痛嗎？」，她坦言過程「超痛」，不僅耗時約8小時才完成手術，術後的恢復期更讓她痛到無法入睡、只能看著窗戶落淚，甚至直言那段經歷「真的是地獄」，藉此呼籲有意動刀的人務必考慮清楚。

網紅YouTuber愛里2017年遠赴泰國接受變性手術，近日拍片分享手術及術後恢復過程的血淚史。（IG@allie.liao）

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愛里在影片中回憶，當年她在泰國進行變性手術，光是待在手術室的時間就長達約8個小時。手術結束被推出來後，她的整個下半身被打滿石膏、完全看不到傷口狀況，身上更插了約5根自己也叫不出名字的管子，包含導血管、導尿管及點滴等。

談及術後的痛感，愛里連連用「巨痛」形容，表示當時下半身疼痛難耐，整個人雖然迷迷糊糊，卻痛到完全睡不著覺。她無奈透露，那段時間自己只能盯著病房窗戶一直哭，形容這段恢復期簡直是「精神加肉體的兩種折磨」。

直到住院第4天，醫生前來將導血管和導尿管拔除的那一剎那，她才終於感受到解脫，笑稱自己當下：

彷彿覺得置身於天堂。

不過愛里也指出，艱辛的過程並未隨著出院結束，返家後還必須持續進行「擴張運動」以及繁瑣的術後保養。

經歷過這段刻骨銘心的手術與復原過程，愛里在影片最後語重心長地提醒，想做變性手術的人一定要「真的考慮清楚」，再次強調術後恢復：

很痛、很痛、很痛，真的是地獄。

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