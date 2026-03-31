跟朋友遊泰洗泰國浴！男友分享過程︰對方是變性人　她傻眼提分手

伴侶接受色情按摩，並非每個人都可以容忍到。台灣1名女生在網上表示，男友早前和一班朋友前往泰國旅遊，出發前提及單身朋友想去體驗泰國浴，旅行結束後，男友返台坦承自己都有去洗泰國浴，對象是個變性人，「他也有簡單跟我說了一下做了什麼，我光想像到我就反胃」。男友表明不會想再去，但女生已決定分手。



帖文引來許多網民留言，「嫖妓就嫖妓，不要用『泰國浴』美化」、「先斬後奏只會有無數次」、「受不了誘惑的男生，以後還是會繼續這樣做」。



男友體驗泰國浴，同時簡單交代過程，明言對方是變性人，形容「衝擊很大，之後不會想再去了」。（《一路向西》劇照）

男友都有去洗泰國浴

樓主在「Dcard討論區」表示，男友早前和朋友到泰國旅遊，自己沒有同去，由於朋友單身，所以「未出發，先興奮」，提及想去體驗泰國浴，男友轉述給樓主知道，正當以為男友會拒絕之際，豈料男友之後返台，主動告知他都有去洗泰國浴，同時簡單交代過程，明言對方是變性人，形容「衝擊很大，之後不會想再去了」。

樓主決定分手

樓主受到的衝擊同樣大，「光想像到我就反胃」，不論是否變性人，「已經不重要了」，於是直接提出分手，批評男友沒有珍惜這段關係，「未來都會得到一樣的下場」。

樓主形容「光想像到我就反胃」，不論是否變性人，「已經不重要了」，直接提出分手。（《無用的謊言》劇照）

網民︰放生他繼續洗泰國浴吧

大量網民留言指「支持分手」、「放生他繼續洗泰國浴吧」、「下一個更好」、「感覺他應該清楚知道你不喜歡，但他還是去了，然後回來還得意洋洋跟你分享過程，這不是坦承，是吃定你不分手」。

（Dcard討論區）