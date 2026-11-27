泰國民間鬼故事題材多元，不少更被改編成電影及電視劇。近日泰國媒體《Thaiger》綜合了當地的鬼怪傳說，從拖着內臟四處覓食的無頭女鬼，到身形高大、嘴巴卻小如針孔的餓鬼，再到專門趁人熟睡時壓住胸口的女鬼，每一種都令人毛骨悚然。

1. Krasue飛頭女鬼（飛頭降）｜拖着內臟四處覓食

Krasue（鬼面女／飛頭女鬼／克拉蘇）是泰國民間傳說中相當有代表性的鬼怪之一。傳說中的她生前是一名出身富裕、卻行為放蕩的女子，不僅作惡多端，還涉足黑魔法。關於她的死亡方式有不同版本，有傳她被活活燒死，也有說法指她遭人詛咒，最終變成必須永遠忍受飢餓的鬼怪。

Krasue最令人害怕的地方，在於她沒有完整的身體，只有一顆頭顱，喉嚨、心臟、胃部和腸子則懸掛在頭顱下方，夜晚四處遊蕩尋找食物。

傳說她經常捕食雞、牛等動物，但如果聞到新鮮血液的氣味，也可能被吸引過去。因此，民間故事提醒，身上有開放性傷口的人尤其要小心。

2. Phi Pret高大餓鬼｜嘴巴小如針孔，深夜發出尖叫

Phi Pret（餓鬼）源自印度教、佛教及華人道教等民間信仰，並逐漸成為泰國鬼怪文化中相當經典的存在。

傳說中，這類鬼怪生前犯下過錯，死後受到懲罰，必須承受永無止境的飢餓。部分傳說也將它們與佛教道德觀聯繫起來，認為不孝順父母、對他人刻薄等行為，可能導致亡者在死後墮入餓鬼道。

Phi Pret通常被描述為身形異常高大、瘦骨嶙峋的鬼怪，有些傳說形容它們高得像棕櫚樹，嘴巴卻小如針孔，即使飢腸轆轆，也難以順利進食。

更令人不寒而慄的是，傳說它們會在深夜發出尖鋭、刺耳的叫聲。不過，它們通常是為了獲得食物供奉，並非一心要奪走人的靈魂。

3. Phi Am壓床女鬼｜讓人清醒卻無法動彈

如果你曾經在睡夢中突然清醒，卻發現身體完全無法動彈，甚至感覺房間裏有其他存在，泰國民間傳說中的Phi Am，正是與這種經歷有關的鬼怪。

傳說Phi Am是一名死於悲慘遭遇的女子，死後化為心懷怨恨的惡靈，並透過坐在熟睡者的胸口上進行報復。據說，她尤其容易找上男性，讓對方經歷俗稱鬼壓床的現象。

經歷過睡眠癱瘓的人都知道，這種情況可能令人相當恐懼。部分人在發作時會感覺胸口受到壓迫，甚至產生房間裏出現鬼影或其他可怕存在的錯覺，卻無法移動身體或開口求救。

不過，從醫學角度來看，睡眠癱瘓是睡眠過程中出現的一種現象，並不代表真的有鬼壓在身上。

4. Phi Tai Hong凶死鬼（枉死鬼）｜死得越慘，怨氣越重？

Phi Tai Hong是泰國民間傳說中令人畏懼的怨靈，通常指因暴力、意外等悲慘方式死亡，或死後未能獲得適當喪葬儀式的亡者。

傳說認為，這些亡者因為對自己的死亡心懷怨恨，可能化為具有攻擊性的惡靈，尤其在死亡後的第一周，怨氣會特別強烈。民間傳說認為，Phi Tai Hong可能在死亡地點附近作祟，甚至試圖讓受害者經歷與自己相似的悲慘死亡方式。

由於這類鬼怪被認為怨氣深重，即使已經附着在某個地方，也可能難以驅除。因此，一些相信相關傳說的人，會刻意避開發生慘烈死亡事件的地點。

5. Phi Kong Koi獨腳怪｜潛伏叢林，專門吸食旅人血液

Phi Kong Koi是另一種充滿神秘色彩的泰國鬼怪。由於不同地區流傳的故事各異，它的外貌也有不同版本，有些說法形容它是年長女子，有些則認為它看起來像年輕人，甚至有人將它描述成類似猴子的生物。

不過，較常見的描述是Phi Kong Koi外貌醜陋、嘴巴細小，而且只有一條腿，必須依靠單腳跳躍移動。

傳說這種鬼怪潛伏在叢林深處，專門尋找旅人，並吸食他們的血液。部分故事還指出，它們會啃咬熟睡者的腳趾，因此民間甚至流傳着睡覺時交叉雙腿，藉此防止它們靠近的說法。

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