靈異．真人真事｜新買古董鏡倒影比現實慢兩秒　鏡中自己滿臉鮮血

買了古董後家中怪事連連，是心理作用還是真的有靈異事件發生？一名男子買了一面古董鏡子後襬放在客廳中，剛開始相安無事，後來卻發生了連串怪事，包括發現鏡子內的倒影動作竟然比他本人慢了兩到三秒！



根據《mStar》報道，這名男子 Amir 分享說，他在購買了這面古董鏡子後，選擇擺放在客廳中，結果在幾天後就發現了不對勁，包括鏡子的倒影疑似動作比現實世界還要慢，儘管覺得奇怪，他也安慰自己可能是鏡子年代久遠，表面變得暗淡才會出現這種錯覺，只需要重新打磨拋光就能解決。但過了大約一星期後，他開始頻頻做一些奇怪的夢，也經常從夢中驚醒。

示意圖（Unsplash@Tuva Mathilde Løland）

另外，平時身體健壯、精力充沛的他總是覺得全身痠痛，一天深夜，獨居的他突然驚醒，之後發現自己身體一陣刺痛，就像被極其鋒利的指甲抓傷了一樣。當時他驚恐之下衝出房間，打開客廳裏所有的燈，並打開電視機，希望藉此打破屋內令人不安的寧靜。

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但當他經過那面古董鏡子時，卻發現鏡中的倒影竟然沒有隨着自己的身體動作移動，當時他的臉上毫無表情，但鏡中的自己卻嘴角上揚，露出一抹詭異的笑容，嘴裏甚至看到尖鋭的獠牙。他嚇得轉過頭，之後再次望向鏡子時，發現怪相已經消失，就在還沒來得及鬆一口氣之際，他再次發現鏡中的自己臉上佈滿鮮血，嚇得立即逃出家門。

後來他通過朋友幫助下聯繫到一名宗教師，進行了相應的儀式後，將鏡子丟棄，Amir 的生活也恢復正常，沒有再遇到任何異常現象，自從這件事之後，他也徹底失去對古董的興趣。你是否有遇到或聽說與古董有關的靈異事件呢？

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