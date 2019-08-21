【減肥】內地興起膠管插胃催吐　「扣喉」減肥有幾傷？

俗語有云：「愛靚唔愛命」，不少人千方百計減肥瘦身，但內地最近卻出現藉催吐（即強行把吃下去的食物吐出來）來減肥的風氣，在淘寶等網購平台也有聲稱可自行插胃以助催吐的膠管出售。 有腸胃科醫生表示，以外物強迫嘔吐的做法有機會對身體帶來嚴重傷害，不應仿效。

不少女士為減肥無所不用其極，甚至不惜傷害身體。（yunmai/upsplash）

內地網站《半月談》日前發佈文章，指多個知名網絡平台均有網民組成群組，針對強行嘔吐減肥的方法掀起熱烈討論，例如在「百度貼吧」就有名為「催吐吧」的群組，讓網民交流催吐的心得和成果，有人聲稱以「手動」方式催吐，有的則指自己是要藉「管」協助才行嘔吐。他們一般自稱為「兔子（「兔」與「吐」字音似而得名）。

內地知名網絡平台百度貼吧上可找到催吐者的群體，他們會互相分享經歷和問題，在報道曝光後，有不少網民發帖批評催吐做法。（網上截圖）

至於他們所提到的「管」，據悉，其實是由聚氯乙烯或矽膠所製的膠管，在「淘寶」等大型網上購物平台現時不難買到，每條約售二十至三十元人民幣，一般為內壁直徑約一至三厘米、長度則由六十五至九十厘米不等。

有網上平台出售的催吐用膠管（按圖了解）：

以這種激烈的方法減肥，隨時危害身體健康。據《半月談》的文章指出，內地一名高考女生於今年年初因減肥問題在「催吐吧」學會使用膠管催吐，從85公斤減到35公斤，但之後食慾和精神大受影響，甚至反覆出現厭食、暴食等問題。另外，一名14歲女生以催吐減肥超過一年，結果出現腳抽筋、口渴、頭暈等情況。

專科醫生：或致多重風險

內地成為潮流，在香港會否有人仿效呢？尤其不少女生對聲稱有效的減肥方法，都容易心思思、蠢蠢欲試。事實上，以「扣喉」達到減肥效果，也時有聽聞。

腸胃肝臟科專科醫生施藴知表示，催吐與「扣喉」在原理上是一樣，都是藉強行吐出食物以減少身體攝取熱量的機會，從而達到減肥效果。把膠管插胃確可進一步刺激身體作出嘔吐反應，然而這種做法卻有多重風險。

「首先，嘔吐物有機會因這種催吐方法而流入肺部，引發吸入性肺炎；亦由於嘔吐物含有胃酸，因此可能會灼傷喉嚨和食道，導致發炎甚至潰瘍，咽喉也可能因此受刺激而出現痙攣，影響呼吸，造成缺氧。另外，人體中的鈉質、鉀質在催吐過程如被吐出，可導致體內電解質失衡，影響心臟運作。」

她指出，如嘔吐過程用力過猛的話，有機會會引致損傷，過往也曾有病人就是因此「嘔傷」了食道和胃部中間的括約肌，引致出血。

有少女為了減肥，令身心均五勞七傷。（fairytailphotography/upsplash）

至於催吐至成癮的情況，施醫生表示心理因素居多，厭食症患者或減肥人士較常有這行為：「 他們可能會透過把食物吐出來而減少對進食的罪惡感，久而久之就會產生心癮。」

一般人不宜亂試

施醫生又指，雖然她在過往處理中毒個案時，也會嘗試為病人插喉入胃進行洗胃作治療，但過程同樣存在上述所說的風險，所以現時較常以藥物治療作代替；即使有需要進行洗胃，所用的喉管亦與網上所售的不盡相同，過程亦須要由醫生處理，因此一般人不應胡亂自行嘗試插喉催吐。