【職場健康】游泳、踩單車無助減肥？　研究：這6種運動最有效！

養成每天適量運動的習慣，是減肥燒脂的必要條件，不過，原來不同運動對修身的效果可以大相逕庭！早前有研究指出，原來慢跑、瑜伽等六種運動比起游泳及踩單車更能有效對抗體內的肥胖基因。

肥胖會加重身體多個器官的負荷，影響身體機能，世界衞生組織更已將肥胖列為疾病。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

夏天已過了一半，你的減肥大計劃成功了嗎？根據台灣大學公衛學院、台北榮總與國家衛生研究院等學者在8月刊登於《科學公共圖書館．遺傳學》（PLOS Genetics）的研究，發現不同運動對對抗肥胖基因的效果有着不同。

參與是次研究，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授林菀俞在媒體訪時，表示肥胖有機會增加心血管疾病、代謝綜合症等疾病的風險，近年甚至已成為許多已開發國家共同面臨的隱憂之一。她續指，雖然專家常建議市民多運動，但卻沒有告訴他們做什麼運動才能最有助減重。

林菀俞表示，台大公衛學院、國家衛生研究院及台北榮民總醫院研究團隊利用「台灣人體生物資料庫」，分析約一萬八千萬名年齡由三十歲至七十歲市民的全基因體定型資料及健康問卷資料，並以此分析身體質量指數（BMI）、體脂肪率、腰圍、臀圍、腰臀比等五大肥胖的指標，再分析十八種運動項目對肥胖基因的影響程度。

林菀俞指，先天遺傳、後天生活型態都是造成肥胖的重要因素之一，過去文獻顯示，先天影響約佔4成至7成。雖然如此，但「易肥人」也不用灰心，因基因表現有機會因著後天環境或生活習慣來改善。(Gesina Kunkel /Unsplash)

慢跑減肥最有效

研究發現，在這一萬八千名帶有肥胖基因的市民中，只有41%人士有運動習慣，比例相對偏低。他們進一步研究有運動習慣的人時，發現人們即使帶有肥胖基因，只要勤做慢跑、行山、健走、散步、瑜伽、土風舞或國際標準舞這六種運動，便可避免墜入肥胖的陷阱。

在這六種運動中，以慢跑的減肥效果最有效，因為慢跑者比不運動者平均少增加1.02的BMI、少1.76厘米的腰圍以及少1.3厘米的臀圍。林菀俞認為，慢跑之所以能夠對抗肥胖基因，主要是慢跑需要搖擺手臂、腿部、足部，連肩膀、腹部都會參與動作，過程需有着全身性的鍛鍊。

研究發現，游泳、單車、氣功、跳舞機、伸展操、太極拳等6種運動則沒有顯著的減肥效果。（Louis Lo/Unsplash）

不過，不是每個人都適合慢跑減肥，台大醫院北護分院院長黃國晉表示，慢性病患者或肥胖患者應先從低衝擊運動做起，像是散步、健走等，然後再逐漸慢慢增加運動量與運動強度。另外，有心血管疾病風險者亦不宜進行過於劇烈的運動，他亦建議這些人士應先和醫生討論運動方式，避免增加心肌梗塞等風險。

另外，根據是次研究結果，如果想透過慢跑、行山、健走、散步、瑜伽、土風舞或國際標準舞來減肥，便要達到一定的運動強度才行。

相關運動的建議頻率及進行時間（按圖了解）：

1. 【慢跑】 平均每月跑15次、每次42分鐘（Andrew Tanglao/Unsplash）

游泳、踩單車效果不顯著

此外，研究發現，游泳、踩單車、氣功、跳舞機、伸展操、太極拳這六種運動的減肥效果並不顯著。林菀俞表示，過去有研究發現，在冷水中游泳會特別刺激食慾，反而使游泳後吃更多，因而影響減肥效果；另外亦有研究指出，游泳、單車、氣功、伸展操、太極拳等屬於低負荷量運動，可能因而影響減肥效果。至於跳舞機的效果不顯著，可能與在家使用較隨性及使用時間較短有關。

至於重量訓練、羽毛球、桌球、籃球、網球等運動，因在是次研究中所分析的族群裏，較少人從事這些類別的運動，因此未能作出分析。

當然，有運動總比不運動為健康，不過若然是以減肥為運動的動力，這個研究的結果便值得大家參考及留意了。

（資料來源：康健雜誌、聯合報）

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