【經痛】你是宮寒型抑或血熱型 ？中醫師推介保養藥膳、紓緩穴位

妳有經痛的問題嗎？月經來總是有很多血塊嗎？月經總是遲到早退？今天請我們的郭大維中醫師教各位女性朋友好好認識自己的月經，妳是屬於哪種體質，月經期間又該如何保養呢？大家一定要把 《經痛懶人包》收好，分享給身邊的好姊妹！

妳的月經正常嗎？同時看看自己是什麼體質，妳是宮寒型​還是血熱型呢？（按下圖了解）

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安撫經痛的穴位

【宮寒型】穴位：（搭配暖暖包熱敷）關元穴─位於肚臍下方4指寬距離處。氣海穴-位於肚臍下方2指寬處。 【血熱型】穴位：曲池穴─位於手肘彎起隆起處；血海穴─位於膝蓋內側肌隆起處

保養方針

【宮寒型】治療方針：溫經散寒，遠離冷宮

藥膳： 【月經前】黑糖薑棗茶-紅棗5顆、薑2-3片、黑糖少許，煮500c.c.的水 【月經期】當歸生薑羊肉湯 【月經後】加味四物湯（當歸3錢、川芎3錢、熟地黃1.5錢、芍藥1.5錢、何首烏2錢、續斷2錢） 【泡腳暖宮】藥材：艾葉10克、桂枝15克、小茴香10克、片薑黃15克 做法：以布包後放入鍋中加入1000cc水共煮，蓋上鍋蓋用熱水煮上10分鐘左右。煮好後，將全部藥水倒出，加入適量冷水40℃至50℃的水泡腳15分鐘 (一般以不感覺到燙為宜)。

【血熱型】治療方針：涼血固經

藥膳： 【月經前】綠茶、紅糖適量；先煮濃茶1碗，去渣後放入紅糖調化後飲服。每日2劑連服數天。可清熱調經。 【月經期】黃芩3錢、黃連1錢、當歸2錢、赤芍1.5錢、生地黃5錢、川芎1.5錢加入排骨共煮成湯品。可清熱涼血調經。 【月經後】連根芹菜120克 (洗清切碎)、粳米100克、熟牛肉末10克。前二味煮粥，待熟時加入牛肉末，稍煮即成。有經後補虛清熱之功。

各位姊姊妹妹們~知道自己是什麼體質了嗎？妳是宮寒還是血熱呢？好好對待姨媽，姨媽也會好好跟妳相處的！

【本文獲「扶原中醫」授權轉載。】

【女人最怕】經血過量反映健康狀況 教你簡易計算月經量是否正常

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