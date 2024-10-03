關節炎飲食｜紓緩關節痛10食物提子要這樣吃！戒高糖味精仲要戒奶

關節炎是個十分普遍的都市毛病，關節炎症狀包括關節痛、紅腫、灼熱等，外敷、服止痛藥或做手術等是解決辦法之一，但其實飲食也可以幫到手，關節炎有哪些飲食宜忌？哪些食物助紓緩痛症？



關節炎飲食｜奶製品可致炎症惡化

關節炎分很多種，如骨關節炎、類風濕性關節炎、痛風性關節炎等，不單是中、老年人才會發生，近年亦明顯有年輕化趨勢。若然不幸患上關節痛等問題，除了進行各式治療外，也能試著從飲食方面著手，有些食物要多吃，有些食物要避開。

油炸食品、加工食品、高糖食品、重味精食品、添加劑、過於高溫食物、煙、酒等，肯定對人體無益，食得過量會引發多種健康問題，包括令炎症惡化。不過，讓人意外的，有研究報告指出，關節炎患者需減少食用奶製品！因奶製品當中的蛋白質或會刺激關節附近的組織，讓痛症加劇。牛奶冷知識︱玻璃樽vs盒裝牛奶哪種易受污染？冷藏前多1步保鮮味

有研究報告指，奶製品或影響關節炎患者的病情，隨時引致惡化，頗令人意外。（iStock）

這發現顛覆傳統以來人人都認為多飲牛奶有益的觀念，學者建議有關節問題人士，可戒奶製品一段時間，對比一下身體狀況跟之前有否不同再判斷，亦可多從菠菜、豆腐、豆類、藜麥等吸收蛋白質。

關節炎飲食｜豐富奧米加3魚類１周至少吃２次

知道了關節炎要避免的食品種類外，更需了解哪類食物能紓緩關節痛症，因為部分病人正是從食療方面，改善本身的關節問題，獲醫生減輕用藥劑量。

三文魚、沙甸魚、鯖魚等魚類都屬於高奧米加3脂肪酸的魚類，抗炎功效顯著。曾有項研究找來3組人作比較，分別於8星期內進食高脂魚類、低脂魚類、瘦肉類等，每周食4次，之後發現第一組人士的發炎指數降低了。亦有其他研究指，進食奧米加3脂肪酸補充品的人，關節痛、晨僵等症狀都減少，痛楚亦得以紓緩。由於高脂肪酸的魚類好處甚多，美國心臟協會建議每周最少食兩次，對改善炎症問題有幫助。秋刀魚營養｜防失智降三高奧米加3多過三文魚！煎焗炸3貼士去苦味

10種紓緩關節痛食物

紓緩關節炎食物１｜高脂肪魚類

三文魚的功效素來廣受讚頌，其實鯖魚都含有大量奧米加３脂肪酸，多吃無妨。

鯖魚含有大量奧米加３脂肪酸，不遜三文魚。（資料圖片／呂榮棟、陳錦超攝）

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紓緩關節炎食物2｜蒜

多項研究顯示，蒜含有抗炎性物質，可控制由發炎引起的關節炎症狀，尤其是髖關節骨性關節炎等，還有助抗癌及提升免疫力。

蒜助紓緩關節炎症狀，尤其是髖關節骨性關節炎等。（VCG）

紓緩關節炎食物３｜薑

薑不止驅寒，其實亦是炎症剋星。2001年有261位骨關節炎患者參加了一項實驗，發現食薑6周後，63%的病人都減少了膝痛情況。另一項研究亦指出，薑能阻止體內一些會引發炎症的物質產生，因此十分建議大家多食薑。

薑不止驅寒，還能阻止體內一些會引發炎症。（VCG）

紓緩關節炎食物４｜西蘭花

西蘭花是數一數二的健康蔬菜，有學者曾研究過1005位女士的飲食習慣，常吃十字花科的人，較少出現發炎症狀，而西蘭花亦含有紓緩關節炎的重要元素，如俗稱「蘿蔔硫素」的萊菔硫烷（Sulforaphane），可阻隔一些類風濕關節炎的細胞增生。西蘭花煮法｜最留住營養洗切煮3秘技 1招保嫩綠冇草青味倒轉洗？

常吃十字花科如西蘭花的人，較少出現發炎症狀。（Pexels）

紓緩關節炎食物５｜合桃

合桃營養豐富，含有可減輕關節痛症的物質，有專家曾找來90位類風濕關節炎患者參與實驗，一半人食用奧米加３補充品，後來他們的痛楚均得以紓緩，用藥量因而減少，合桃正正就是蘊含豐富奧米加３脂肪酸的食品。合桃效用｜補腦護心6大好處 日吃13粒助防乳癌 幾多粒增性能力？

合桃蘊含豐富奧米加3脂肪酸，可減輕關節痛症狀。（GettyImages）

紓緩關節炎食物６｜莓果

莓果出名多抗氧化物、維他命與礦物質，原來亦是抗炎食品之一。2007年，一項研究找來38,176位女士，當中每周至少吃2份士多啤梨的人，血液中的發炎指數比沒有吃士多啤梨的低14%。莓果亦有槲皮素、蘆丁，對改善關節炎也有一定幫助，專家建議可將藍莓、士多啤梨、黑莓等等交替進食。莓果營養｜士多啤梨小紅莓女性恩物 8大莓類抗氧力強防心血管病

莓果含大量抗氧化物、維他命與礦物質，對抗炎症有一定幫助。（Gettyimages/視覺中國）

紓緩關節炎食物７｜菠菜

綠葉蔬菜中，菠菜營養算十分豐富，多項研究顯示進食蔬果對抗炎有益，菠菜的抗氧化物多，例如山柰酚等，又有植物化合物，可紓緩發炎問題，改善關節炎。

菠菜抗氧化物多，又有植物化合物，可紓緩發炎問題。（VCG）

紓緩關節炎食物８｜提子

提子營養價值高，多項物質皆可達至抗炎之效。有學者提供了一些相等於1.5杯新鮮提子的濃縮粉末，要實驗對象連續服用3星期，之後發現他們血液內的發炎指數確實下跌了，而提子皮的白藜蘆醇可防止類風濕關節炎的細胞增生，原花青素亦能減輕發炎症狀。

提子營養價值高，提子皮的白藜蘆醇可防止類風濕關節炎的細胞增生。（Unsplash）

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紓緩關節炎食物９｜橄欖油

有實驗人員用初榨橄欖油餵飼白老鼠，6星期後關節炎情況不但得到改善，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣減少了。在飲食中加入橄欖油，患關節炎的機率較低，但有研究比較兩組食用橄欖油與魚油達24周的人，前者的發炎指數下跌了38.5%、後者則是40-55%。

橄欖油除了改善關節炎，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣有幫助。(Pexels)

紓緩關節炎食物10｜酸車厘子汁

酸車厘子汁的受歡迎程度愈來愈高，對健康有莫大裨益，多項研究皆佐證出這種果汁能改善關節炎，但最好要飲用純天然，無添加糖分的酸車厘子汁。車厘子營養｜治失眠關節炎6功效抗血壓即見效！6品種夏天吃哪種？

多項研究佐證酸車厘子汁能改善關節炎，但最好是無添加糖分產品。（Instagram：christine_lyn_irwin）

資料來源：《Healthline》、《Health & Human Research》、《Dairy products and inflammation: A review of the clinical evidence.》、