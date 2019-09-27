【涼茶】廿四味、火麻仁降火？　即睇5種涼茶寒涼度排行榜

不少人認為涼茶有下火功用，所以每逢出現喉嚨痛、便秘、生暗瘡等「熱氣」徵狀 ，就會想飲涼茶調理身體。然而，涼茶種類繁多，像廿四味、五花茶、火麻仁等，到底應該怎樣挑選？ 再說，所謂涼茶，顧名思義就是性質寒涼的茶飲，那究竟是不是人人都適合飲用呢？今次有註冊中醫林婉珺撰文講解坊間常見涼茶的特性和功用，並提供正種涼茶的寒涼程度供大家參考。 撰文：註冊中醫師林婉珺

每次經過涼茶舖，都會看到不同名稱以及不同作用的涼茶種類，令人眼花撩亂。（資料圖片/陳嘉元攝）

坊間說法認為涼茶「下火」，但卻非人人都適用。飲涼茶可清熱解毒這說法沒錯的，然而香港人大多體質夾濕、夾寒，或有虛火的情況，胡亂飲用有機會耗傷陽氣，甚至傷及脾胃，所以飲涼茶前，要先了解自己的體質。

五種常見涼茶性質（按圖了解）：

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以下再向大家詳說幾款涼茶！

1. 廿四味

最為寒涼且味苦，主要功效為清熱毒，適合超級燥熱人士。由於廿四味所用的藥材較多，性質頗為寒涼，故體質虛寒者、孕婦、服用西藥或容易藥物敏感人士不宜飲用。

2. 五花茶

有清熱、解毒、利濕、去心火等功效，適合有喉嚨痛、目赤、尿赤澀等問題的人士。

3. 銀菊露

有清熱、解毒、明目等的功效，最適合有口苦口乾、喉嚨乾涸不適、目赤腫痛、頭痛暈眩、眼矇等問題的人士。

4. 竹蔗茅根

有涼血、清熱利尿、養陰生津等的功效，尤其在天氣炎熱、出汗多、口乾舌燥、尿黃時喝竹蔗茅根水最為合適。

5. 火麻仁

有潤燥、通便、滑腸的作用，適合津液不足所致的便秘問題，皮膚乾燥人士亦適用。

什麼人不適合服用涼茶？

孕婦、長者、體質虛寒人士不宜服用涼茶，另外平時畏寒怕冷、手足不溫、口唇色淡、容易頭暈、大便質地稀爛或正值經期及痛經之女士，亦應避免。如體質偏者寒者真的自覺有需要飲涼茶，以五花茶、銀菊露、竹蔗茅根較為溫和，有需要一星期可飲一至兩次清熱解毒。

至於患有暗瘡之人士亦應加倍留意，雖則表面上長暗瘡是有「熱症」，但必須了解生暗瘡的成因，若是體虛脾胃欠佳者，先要補氣健脾胃，再一邊清熱，絕不能獨沽一味飲涼茶清熱，這樣只會令病程惡化。

註冊中醫林婉珺。（撰稿人授權提供）