【腸胃健康】日放多少屁屬正常？　當心多屁、臭屁代表腸道壞菌多

放屁雖是人體正常運作的一部份，但若不小心在公眾場所放了一個又臭又響的屁，實在令人尷尬！究竟這些令人避之則吉的氣體是從何而來？坊間常說吃太多某類食物便會放臭屁又是否事實？不如看看腸胃科醫生李恒輝的解說，了解人體放屁的秘密。

放屁造成的臭味令人尷尬之餘，原來亦和腸道健康有關係。（VCG）

放屁五大疑問（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

據腸胃肝臟科專科醫生李恒輝指，屁其實就是來自腸胃的氣體，而「放屁」就是人體把這些氣體排出的正常生理現象。那麼，一個人每天要放多少屁才屬正常呢？李醫生指，放屁的量是因人而異，一般成年人每天會放屁約十二至二十五次、排出約六百至一千二百毫升的屁，這都屬於在正常的範圍。

許多人會覺得自己一天內根本沒放那麼多屁，李醫生解釋：「其實很大部分的屁都是不經意地在睡覺及大小便時放了出來，原因身體放鬆了，但自己可能沒察覺到。」

吃得快會導致多屁

李醫生指，腸道內之所以會有這麼多氣體，其中一部分是由於人們在日常生活中，不時會意外地把空氣吸入了腸胃，例如說話、吞口水及吃東西時也可能吸入不少空氣。尤其吃得太快、經常使用吸管等，都會令人吞下很多空氣，所以有這兩個習慣的人士「屁量」會較多，不過這類型的屁是沒有氣味的。

喝東西時經常使用吸管，原來都會令人更易吞下空氣，導致屁多。（liamedwards/unsplash）

導致放屁臭的兩大原因

那令人「聞」之色變的臭屁是從何而來？李醫生表示，屁之所以會臭，通常是因為進食了身體不能自行消化的食物，而這些食物是要靠腸道裏的細菌代為分解，而分解過程中就會產生有臭味的氣體。因此，這類屁的量和惡臭程度，主要和兩個因素有關：

1. 吃了多少腸道無法自行分解的食物

李醫生指，醫學界把一些含難吸收短鏈碳水化合物的食物歸類為高Fodmap食物，常見的食物包括蘋果、蒜、腰果等都榜上有名，「這類食物在被腸道細菌分解的過程或產生硫，氣味類似臭蛋」。

常見的高Fodmap食物（按圖了解）：

+ 3 + 2

2. 腸道細菌分佈狀況

李醫生表示，分解食物時會製造惡臭氣體的多為壞菌，故如臭屁多及惡臭味強或是因為腸道有着較多這類壞菌。

突然多臭屁 或患腸道病

現時醫學界還沒完全掌握人類腸道中不同細菌的實際分佈狀況，但李醫生指不少腸道疾病患者（例如腸癌、腸炎）都會出現腸道細菌分佈改變或「菌叢不良」（即由於微生物的分佈生態失衡而造成疾病）的問題，導致放屁狀況異於平日，而多數表現為是屁變多及氣味變臭。

那有什麼方法可以放少點臭屁？李醫生說甚少人會單純因多臭屁而求醫，通常都會伴隨其他病況，但理論上有兩個做法：一是用抗生素「殺死」腸道中的壞菌，二是服用高劑量的益生菌，改善腸道細菌分佈。

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝。（受訪者授權提供）