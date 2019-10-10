【專注力不足】愛拖延是否病徵？　解開 ADHD 的3大迷思！

專注力不足／過度活躍症（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），相信大家或多或少都聽過，小朋友不能專心或者「冇時停」都可能是病徵。不過成年人也別放下戒心，若你平日經常愛拖延，也可能與ADHD有關，就由精神科專科醫生何浩賢為大家解開有關迷思。 撰文： 精神科專科醫生何浩賢

專注不足／過度活躍症（香港）協會指本港約有超過4萬名小童及青少年患ADHD。（istock）

又開學啦！好多家長都會開始留意小朋友的學業成績。隨着大眾對專注力不足／過度活躍症（簡稱ADHD）的認識增加，小朋友不能專心、常常犯大意的錯誤，或者「冇時停」不停地走來走去、難以控制、上堂時騷擾其他人等等，都可能已經被懷疑是ADHD，並建議作進一步評估。

這篇文章便讓我們探討一下大眾對ADHD的謬誤。

何為專注力？

「我個仔打機好專心，佢專注力一定冇問題！」

要記住，專注力是指做一些重複性、沉悶的事情，又或者一些要用腦，患者覺得困難的事情。因此，小朋友喜歡的或有興趣的，一般也不會有問題，例如上堂時，大部份同學即使覺得沉悶也會繼續聆聽和能夠吸收課堂的內容。如果比起其他人專注力較差，便會容易在課堂上游魂，或是騷擾別人，而引致成績比其他人差或品行等問題。

迷思一：ADHD是否有遺傳？

不少疾病是家族遺傳所致，故有人提出ADHD也會遺傳。（priscilladupreez/unsplash）

ADHD是有遺傳性的，有些時候爸爸或媽媽小時候也有類似的症狀。但要注意，隨着年紀，這些症狀可能會淡化，尤其是過度活躍的症狀，到了青春期後便可能變得不明顯，因此父母自己可能要小心回憶才能察覺。但相反，即使爸爸媽媽也沒有類似症狀，小朋友亦有可能會出現ADHD，道理就如糖尿病、高血壓一樣，如果有家族史機會高一點，但亦有可能在沒有家族史的情況下發生。

迷思二：大人不會患ADHD？

全球的兒童ADHD發病率有約3-7%，與本港6-16歲的兒童ADHD發病率相若。（scottwebb/unsplash）

非也。只是在上一個年代，根本沒有人會談論ADHD這回事。當大家對ADHD的關注漸漸提高時，起初才會關注小朋友的患者。而現在，成人ADHD也愈來愈受關注了。

成年人來說，因為過度活躍的症狀一般已經變得不明顯，不會「冇時停」，可能只是排隊的時候比較沒有耐性、脾氣比較火爆等等，家人、甚或患者自己也以為是性格的問題。但如果詳細問診，可能發現患者小時候原來已經有ADHD的情況。而在成年人比較明顯的症狀是專注力不足，例如工作時容易犯上不小心的錯誤，給人大意、懶散等負面印象，繼而影響工作表現和晉升。

成年患者往往不知道自己有ADHD，而患者的上司和同事亦因為患者的工作表現欠佳而不喜歡患者。因此，患者容易出現焦慮、抑鬱等情況。如果能夠對症下藥治療ADHD，對患者整體的工作表現和情緒也會有幫助。

迷思三：愛拖延是否患ADHD？

不少人都有「拖延」的通病，拖延與ADHD也有一定關係。（loic/unsplash）

愛拖延確是ADHD的其中一種症狀。因為當ADHD的患者要做一些沉悶或是複雜、要用腦的事情時，便傾向會拖延、難以開始，就算開始後亦難以集中處理。但當然，這只是ADHD的其中一種症狀，亦要考慮有沒有其他相關的症狀，例如大意、容易分心、「遊魂」、沒有記性等症狀，亦要考慮症狀是否在生活不同層面也發生，和對生活的影響程度。

另外，拖延亦有其他原因，例如ADHD的患者常常會出現焦慮症、抑鬱症等情況，這些亦會影響患者的集中力和工作能力，從而出現拖延的情況。

ADHD可以影響人的學業、工作及整體前途，處理不好亦會使人容易患上其他情緒病。因此，當有懷疑的時候，建議儘早找醫生作專業評估。

精神科專科醫生何浩賢（撰稿人授權提供）