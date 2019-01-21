專注力不足ADHD病因病徵一文看清　醫生：黃金治療期6至7歲前

患有專注不足及過度活躍症學童的家長，因輪候公立醫院服務的時間長達3年，被迫求醫私人精神科醫生，造成龐大的財政壓力，更甚是女兒的精神狀態變得更差，出現自殘情況。 有精神科醫生稱，嚴重程度根據病症對患者日常生活的影響而定，若患有專注不足及過度活躍症的兒童出現自殘傾向，通常屬較嚴重的個案。他又稱治療的黃金時間為6歲至7歲前，若延誤治療或可能導致嚴重行為問題。 醫管局回覆查詢稱，去年兒童及青少年精神科專科門診的穩定新症輪候時間中位數約為85個星期（約1.6年），而在醫管局接受治療並確診為專注力不足/過度活躍症的18歲以下精神病患者人數為14,000，有上升趨勢。

麥永接醫生稱，部分患有ADHD的兒童會有衝動行為。（資料圖片）

ADHD病因、病徵

根據衞生署網站資料，專注力不足或過度活躍症主要徵狀包括專注力弱，容易受周圍環境影響而分心，甚至比較善忘，常欠帶或遺失物件；此外，兒童的活動量較高，經常離開座位、四處走動，並會說話較多，及行為較衝動，難以排隊。

病症的成因主要為生理因素，包括兒童的腦部有別於常人，影響其記憶力、專注力，及情緒控制等。另外，遺傳、母親於懷孕期間吸煙或酗酒、嬰兒早產、出生體重不足、曾患腦炎、腦創傷等亦會導致兒童患上病症。

精神科醫生麥永接稱，黃金治療期一般為6-7歲前。（資料圖片）

治療黃金時期：6-7歲前

精神科專科醫生麥永接稱，一般患有專注不足及過度活躍症的兒童會出現拖延行為、難以專注於學習上，導致學業成績變差，「溫書要出九牛二虎之力。」另外，常見的徵狀亦包括情緒問題、容易有衝動行為，影響社交能力及難以管教。如未有及時接受治療，日後或導致行為問題，「有啲個案容易同人打架，甚至惹起家庭糾紛。」

至於治療的黃金時期，麥永接稱為6歲至7歲前，因當時未對學業構成太大影響，亦是兒童建立自信心的重要時期。他續稱，若能及早接受治療，日後或能大大改善行為問題。

若現自殘傾向 通常屬嚴重個案 穩定新症等

現時公立醫院將兒童及青少年精神科專科門診個案分為三個程度，包括緊急、半緊急及穩定個案；而各輪候時間亦各有不同，以新界東聯網為例，緊急及半緊急個案的輪候時間中位數分別為1星期及5星期，惟穩定個案則需輪候119個星期（2.3年）

麥永接稱，個案的嚴重程度一般根據對日常生活的影響而定，「越危險、對社交影響越大，嚴重程度越高。」他續解釋，若出現自殘傾向，通常屬嚴重個案。

現時治療專注不足及過度活躍症，可透過藥物及行為治療，如家長透過獎罰制度減少不良行為、建立良好親子關係等。不過，麥永接稱藥物有可能引致不同的副作用，例如胃口變差、失眠等。患者應定時覆診，以調整藥物的份量減輕副作用的影響。

過度活躍症患者服藥後或會出現副作用。（istock)

確診ADHD兒童達1.4萬人

醫管局回覆查詢，於2017至2018年，兒童及青少年精神科專科門診的穩定新症輪候時間中位數約為85個星期。而緊急及半緊急個案的輪候時間中位數分別維持在2星期和8星期內，符合醫管局的服務承諾。若病人的精神狀況有變，可到所屬的精神科專科門診再次接受評估，以判斷是否需要提前診期，或可考慮到急症室求診。

而於去年，在醫管局接受治療並確診為專注力不足/過度活躍症的18歲以下精神病患者人數為14,000，較2016-2017年度增加1,300名。而截至2018年3月，醫管局精神科共有347名醫生，當中包括支援兒童及青少年精神科服務。醫管局會繼續監察及檢討精神科服務的供求情況，確保服務切合病人的需要。