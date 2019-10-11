【鼻竇炎】鼻涕呈黃綠色即感冒？　學懂分辨急性、慢性鼻竇炎方法

流感季將至，不難發現身邊開始有人戴口罩，又頻繁地打噴嚏、擤鼻涕，如果瞄到對方擤出的鼻涕是黃綠色的，不少人更會判斷對方已「中」傷風或感冒，但單憑鼻涕顏色判斷一個人的健康夠準確嗎？ 鼻涕的顏色、狀況其實只在某程度上反映身體問題，例如黃綠色的鼻涕只代表身體受感染，不應直接視作傷風感冒，而應歸咎於鼻竇炎。而且除黃綠色鼻涕外，有些類型的鼻涕亦需要多加留神；若真的患上鼻竇炎，也要懂得尋找合適的方法治理？以下由耳鼻喉科專科醫生李立言為我們詳解。 撰文：耳鼻喉科專科醫生李立言

不少人都有出黃綠鼻涕的經歷，其實這是人體受感染，患上鼻竇炎的徵狀。（資料圖片）

鼻涕可否幫助斷症？

在西方醫學角度，我們不會單從鼻涕判斷患者的情況，但可參考鼻涕的顏色及質地稀稠作斷症方向。以下一起看看幾種較常見的鼻涕類型！

按圖看看四種較常見的鼻涕類型：

鼻涕黃綠即明顯受感染

黃綠色鼻涕是當中最明顯的受感染現象，不少人一見鼻涕又黃又稠，都會意識到身體出問題，今次就集中討論黃綠鼻涕背後的鼻竇炎！其實除了鼻水鼻涕的顏色及質地，鼻竇炎還需要配合其他病徵及相應檢查，才可作出正確診斷。

鼻竇炎的主要病徵是鼻塞、鼻水倒流，一般可再分為兩類：

急性鼻竇炎：病徵通常在單邊鼻發生，而且臉頰或額頭會感覺痛楚 慢性鼻竇炎：通常病徵都會比較輕微但持續時間長，而一般都是兩邊鼻同時發生，所以有機會出現嗅覺損失

檢查方面，患者需要接受內窺鏡鼻腔檢查，看看鼻膿是否從鼻竇流出，而鼻竇X光或電腦素描也能夠診斷鼻竇有否積聚了骯髒的鼻涕或鼻膿。

鼻竇炎最明顯的病徵之一就是鼻涕呈黃綠色且變稠，濞鼻涕時如發現自己有類似情況就要留神了。（kellysikkema/unsplash）

急性慢性治療方法不同

針對急性鼻竇炎，主要可服用抗生素及使用滴鼻藥水令鼻膜收窄，又或使用鹽水洗鼻以沖洗發炎鼻膿，兩者皆可幫助暢通鼻竇，大部分急性鼻竇炎患者都可透過上述方法根治。

至於慢性鼻竇炎，病因通常與鼻腔敏感有關，所以用藥方向與治療鼻敏感相若，包括利用噴鼻類固醇、服用「抗組胺劑」及用鹽水洗鼻腔。不過，這類治療的目的是舒緩病徵，難以完全根治。

如效果不理想，患者或要接受「功能性內窺鏡鼻竇切除術」。它屬於微創手術，利用內窺鏡及不同角度與功能的儀器，切除或打通發炎的鼻竇，大部分患者都因此痊癒，復發機會也偏低，但有鼻腔敏感的患者術後仍需使用鼻敏感藥以減低復發的機會。

耳鼻喉科專科醫生李立言（撰稿人授權提供）

流感傷風點分辨？（01製圖）