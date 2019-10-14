【婦女健康】月經量少或因患卵巢多囊症？　嚴重可增加患癌風險

月經是不少女性的煩惱來源，無論經期不準、流量太多抑或經痛劇烈，都會令人擔心是否健康狀況出現問題，不過很多人對於經量少卻似乎不以為然，甚至覺得有點僥倖，不用經歷各種不便。其實，經量過少雖不會在一時三刻帶來嚴重不適，但如長遠不治理卻有機會導致不育，甚至增加患癌機會！ 造成月經量少的原因很多，其中最常見的就是患上卵巢多囊症，到底這是什麼病？對女性健康又會帶來什麼影響？由婦產科專科醫生李文軒撰文為大家解答。 撰文：婦產科專科醫生李文軒

月經來時，不少女性都會因各種症狀感不便，但流量少又是否好事？（Getty Images）

經量​何為之少？

月經量過少的問題難以單從月經量定奪，必須考慮經期之間的間距，如多於35天才有一次月經，那便是月經少。排除懷孕的可能性後，突然出現多過六個月沒有月經，甚至可算是「閉經」。

馬上按圖了解月經量少的原因和風險：

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其實，月經量少並不罕見，原因也特別多，但不代表可以輕視，應盡快求醫幫助找出病因。以下一起看看較常見的三個導致月經量少的原因！

1. 生活習慣

不少生活習慣都會導致這個問題，較常見的包括劇烈運動、過分減肥以及壓力過大，這些因素會增加體內的皮質醇（一種主要的壓力荷爾蒙）分泌，減低雌激素令月經減少。

2. 荷爾蒙失調

荷爾蒙分泌出現問題是另一個可能性，例如甲狀腺失調、腦下垂體高企、低雌激素和高雄激素等，都會影響月經量。

3. 卵巢多囊症

月經少亦是卵巢多囊症（ Polycystic Ovary Syndrome）的普遍症狀，病人在接受卵巢超聲波掃描以作臨床診斷時，會發現卵巢有大量細小的水囊，同時伴隨月經少、某些荷爾蒙（如雄激素）分泌量增加等症狀。

不少女生在月經期間都要盡量避開某些活動，但月經量少似乎可免去這些煩惱，因而令人容易忽略其嚴重性。（blubel/unsplash）

卵巢多囊或影響生育

正常女性的卵巢內會有包裹着卵細胞的卵泡生長，每次月經周期就會有一個卵泡成功發育，並在成熟時釋放卵子，完成排卵。卵巢多囊症的問題，主要是卵巢有很多卵泡，卻沒有一個能排出卵子，導致月經相隔很久才來，長遠或造成以下兩個影響：

．排卵能力大減導致有不育不孕的情況 ．子宮内膜變厚，久而久之可增加患子宮內膜癌的風險

生育是不少女性的人生目標之一，但卵巢多囊症有機會導致女性無法受孕。（johnlooy/unsplash）

肥胖增加患病風險

此病任何人也可有機會患上，但為什麼會產生仍然原因不明。能確認的是，家人有類似的病歷會增加患病風險，而肥胖、運動不足的人亦會較易患上此病，因為為脂肪會影響荷爾蒙分泌，令身體無法正常排卵。

那我們可以怎樣治理卵巢多囊症？一般來說有兩個做法：

1. 控制體重：如上述提到，肥胖與卵巢多囊症有關，因此患者可嘗試節制飲食和做運動來減少身體的脂肪

2. 服藥：常用的藥物包括metformin或 pioglitazone，此藥本身是一種能減低血糖的糖尿病藥，但因為能夠增強胰島素的敏感度，有助減低雄激素和卵巢多囊症的影響

婦產科專科醫生李文軒（撰稿人授權提供）

月經是否過量原來有數計！（01製圖）