【心臟病】提防冠心病、心臟衰竭　4個方法助保持心臟健康

冠心病是心臟病的其中一種，也是最常見且死亡率高的心臟病，近年更有患者年齡趨年輕化的跡象，實在不容忽視。要避免承受得病甚至因冠心病而死亡的風險，最好還是從日常生活入手維持心臟健康。

縱使近年來先進的醫學科技替心臟病治療創出新里程，但心臟病仍是香港主要殺手病之一。﹙upslash﹚

心臟是血液循環系統的中樞，它就如一個泵一樣，不停地輸出血液，供應予身體各器官的活動及代謝的需求，並延續我們的生命。若它無法正常運作，各器官得不到足夠的血液供應，細胞便會因缺乏氧氣和養份，難以維持新陳代謝，各器官的功能便會大受影響，令人無法維持一般正常生活，降低生活質素，甚至死亡。

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冠心病成因圖解：

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部份心臟衰竭成因（按圖了解）：

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嚴重心臟病可引致心臟和肺衰竭，使人氣促，大大減低活動能力。亦有心臟病患者在第一次病發時，因心臟肌肉缺血壞死，造成心律不常而死亡。故實在不能小覷心臟病，而要預防亦不是沒辦法，試用以下四招來保持自己的心臟健康吧！

四個強心方法（按圖了解）：

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1.帶氧運動

帶氧運動是指一些可以長時間進行的中等強度的運動，如步行、踩單車及游泳等。恆久的帶氧運動對鍛練心肺大有幫助，但亦應循步漸進，量力而為。 成年人在一星期應做最少150分鐘中等強度或75分鐘劇烈強度的體能活動。

2.飲食均衡

健康飲食之道在乎均衡，而且要適可而止；暴飲暴食容易造成熱量過剩，令脂肪積聚，引致肥胖，增加心臟負荷。此外，進食過量高脂肪及高膽固醇食物，會令血液中膽固醇水平升高，加促脂肪斑塊聚積在血管內壁，阻塞血管通道，減低血液流量。若冠心動脈受阻塞，血液供應減少，心臟肌肉便因缺乏氧分不能正常操作，甚至壞死，造成冠心病。故應依循健康飲食金字塔的指引來吃適當的食物和份量。

3.身心鬆弛

在日常生活中，大大小小的壓力和生活上的轉變令我們身體作出一連串對心臟不利的反應，如血壓上升和心跳加速，這些反應者會加促血管硬化過程，增加心臟工作量及負荷。若長期處於這狀態，心臟便會疲於奔命，加速衰退。

4.煙酒勿沾

香煙內的尼古丁令血壓增高和心跳加速，增加心臟負荷。此外，它亦會令血液黏性增加，容易造成血管阻塞。 長期大量飲用酒精會破壞心臟肌肉細胞，影響心肌功能，導致心臟衰弱，嚴重的還會造成心臟衰竭而死亡。

﹙資料參考：衛生署﹚

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