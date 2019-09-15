【職場健康】放工想睇電視放鬆　點知增加患心臟病機會　衰過返工

辦公室工作一整天，久坐不站對健康不好是無容置疑的，但美國哥倫比工大學﹙Columbia University﹚進行了一項研究指，坐在電視機前看電視對心臟的影響比坐在公司工作還要差！嘩，那放工後還可以有甚麼娛樂？相信不少打工仔放工後最大的娛樂便是追劇或看電影，讓繃緊的神經得到舒解的機會，但怎會想到工作到如狗一般都沒事，看個電視就可能有心臟病？

嘩，那放工後還可以有甚麼娛樂？相信不少打工仔放工後最大的娛樂便是追劇或看電影，讓繃緊的神經得到舒解的機會。﹙kelly-sikkema/unsplash﹚

該研究結果指出，坐在電視機前與增加心臟病和死亡的風險大有關係，但坐在辦公桌或櫃檯前工作卻沒有。然而，研究人員指適度的運動可以消除很多暴飲暴食及看電視帶來的負面影響，仲有得救！

久坐VS看電視

網站Studyfinds引述哥倫比亞大學行為醫學助理教授Keith M. Diaz在一篇新聞稿中解釋道：「我們的研究結果表明，工作以外的私生活，其實對心臟的影響更為重要。如果你有一份要求你久坐一天的工作，若你在工餘時做相應份量運動，便可以減低患病機會。」所以工餘活動是關鍵。

雖然大量的研究已經確定，每天長時間坐着會增加患心血管痴病和死亡風險，但大多數據都沒有按時代進步而進行更新，僅依靠體力活動監測器是無法區分不同類型的久坐行為，而大部分數據都只針對歐洲血統。研究作者希望收集更多非洲裔美國人的數據，因為非洲裔美國人和高加索人是患心臟病率較高的群體。

如果你有一份要求你久坐一天的工作，若你在工餘時做相應份量運動，便可以減低患病機會。﹙simon-abrams/unsplash﹚

研究人員緊貼生活在密蘇里州傑克遜市的3,592位非洲裔美國人近8年半，這段時間內，研究對象需要報告他們每天坐在電視機前的時間，和坐在工作崗位上的時間，此外，還需報告他們每天花在運動上的時間。

與在每天在電視機前花兩小時或更少時間的人相比，每天花4小時或更長時間看電視的研究對象患心臟病和死亡的風險高50%。而有趣的是，在工作中坐得最多的研究對象，與坐得最少的研究對象所面對的健康風險是一樣的，這表示在工作久坐與在視機前與心臟健康的影響，兩者要存在差異的。

運動是救星

為了長壽，難道要戒掉看電視嗎？其實又不用太擔心，即使很喜歡看電視，只要每天做一點運動，如慢跑或快速的帶氧運動，都可以大大降低了心臟病發作或中風的風險。事實上，每天觀看電視4小時或以上的人，若每週能做150小時運動，那就不會增加患病風險。

即使很喜歡看電視，只要每天做一點運動，如慢跑或快速的帶氧運動，都可以大大降低了心臟病發作或中風的風險。﹙Photo by Stage 7 Photography on Unsplash﹚

助理教授Keith M. Diaz補充，很多人都傾向在沒有移動下連續好幾小時地看電視，但在辦公室的久坐，其實時不時都會借故離開座位，這就是兩者的最大不同。他表示，吃完晚餐後完全不動地看電視的這個一組選項，對身健來說是特別有害。

總括而言，要健康的生活就需要運動，當你有做運動就有去做其他消閒娛樂的限額。放心，不用戒掉看電視。

﹙資料來源：Study Finds﹚

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